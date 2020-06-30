Дефицит машин в России, обвал цен на японской «вторичке» и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Причины дефицита новых машин, исчезновение знака «Инвалид», возмутительно дорогой Bugatti и другие события вторника, 30 июня 2020 года
Отложенный спрос и приостановка автомобильных конвейеров в апреле и мае сыграли злую шутку: российские дилеры столкнулись с дефицитом новых автомобилей.
В Китае представлена самая доступная модификация электрокара Taycan — с задним приводом, одним 408-сильным мотором и батареей на 79,2 кВт∙ч. До
Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис резко сбили цены на японские машины с пробегом. По оценкам экспертов, цены на вторичном рынке упали на 40 процентов.
Эксклюзивный родстер уже находится в разработке и может стать вторым по дороговизне творением Bugatti после гиперкара La Voiture Noire. Публике пообещали показать нечто большее, чем Chiron без крыши.
С завтрашнего дня заканчивается выдача знакомого опознавательного знака. Вместо него все необходимые для идентификации сведения можно будет найти в Федеральном реестре. Процедура получения разрешения на бесплатную парковку также меняется.
Корейский премиум-бренд презентовал новый сервис подписки Genesis Mobility. Пока в программе участвует модель G70, а срок аренды составляет 1 год. Открывать и закрывать машину можно с приложения. Объявлена и стоимость услуги.
Tesla выпустила Model S с рекордным запасом хода в 647 км! Мы собрали список самых «дальнобойных» электрокаров, которые можно купить, не дожидаясь дебюта этой новинки.
Моделируем простые и сложные дорожные ситуации, которые вызывают сомнения у водителей. Как проверить себя? Просто посмотрите на картинку и примите простое, но единственно верное решение.