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Дефицит машин в России, обвал цен на японской «вторичке» и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Причины дефицита новых машин, исчезновение знака «Инвалид», возмутительно дорогой Bugatti и другие события вторника, 30 июня 2020 года

Отложенный спрос и приостановка автомобильных конвейеров в апреле и мае сыграли злую шутку: российские дилеры столкнулись с дефицитом новых автомобилей.


В Китае представлена самая доступная моди­фикация электро­кара Taycan — с задним приводом, одним 408-сильным мотором и батареей на 79,2 кВт∙ч. До 100 км/ч такой Taycan разгоняется за 5,4 секунды.


Пандемия коронавируса и последовав­ший за ней экономи­ческий кризис резко сбили цены на японские машины с пробегом. По оценкам экспертов, цены на вторичном рынке упали на 40 процентов.


Эксклюзивный родстер уже находится в разработке и может стать вторым по дорого­визне творением Bugatti после гиперкара La Voiture Noire. Публике пообещали показать нечто большее, чем Chiron без крыши. 


С завтрашнего дня заканчивается выдача знакомого опознава­тельного знака. Вместо него все необходимые для идентификации сведения можно будет найти в Федеральном реестре. Процедура получения разрешения на бесплатную парковку также меняется.


Корейский премиум-бренд презентовал новый сервис подписки Genesis Mobility. Пока в программе участвует модель G70, а срок аренды составляет 1 год. Открывать и закрывать машину можно с приложения. Объявлена и стоимость услуги.


Tesla выпустила Model S с рекордным запасом хода в 647 км! Мы собрали список самых «дальнобойных» электро­каров, которые можно купить, не дожидаясь дебюта этой новинки.


Моделируем простые и сложные дорожные ситуации, которые вызывают сомнения у водителей. Как проверить себя? Просто посмотрите на картинку и примите простое, но единственно верное решение.


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