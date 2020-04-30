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Самый дорогой Lexus России, новый Outlander и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Первый в истории минивэн Lexus продают в России за огромные деньги, российские дрифтеры пустили боком пару российских суперкаров на серпантинах в Сочи, рисунок нового Mitsubishi Outlander и другое: самые важные события четверга, 30 апреля 2020 года.

На Авто.ру появилось объявление о продаже Lexus LM — первого минивэна в истории премиального подразделения Тойоты. Прямо сейчас это самый дорогой Лексус, который продают в России!

Российские дрифтеры Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин устроили парный дрифт на сочинских серпантинах в рамках проекта Drift around the world. Гонщики ездили боком на отечественных суперкарах Flanker F.

УАЗ запустил онлайн-продажу автомобилей. Однако даже купленную в интернете машину придётся забирать у дилера или доплачивать за доставку до дома на эвакуаторе.

В некоторые модификации «Газели NEXT» встроили водительскую подушку безопасности, а до конца текущего года она станет стандартным оснащением модели. Позже фургон получит ещё и пару пассажирских «эирбэгов».

Volkswagen вывел на тесты купеобразный электрический кроссовер, который будет называться ID.5 GTX. Вседорожник получит два двигателя суммарной мощностью 306 л.с. и фальшивые патрубки выхлопа.

Текущему Mitsubishi Outlander уже почти десять лет, поэтому совсем скоро он сменит поколение. Мы внимательно изучили все шпионские фотографии и предвещающие модель прототипы, а также прочитали все сливы и инсайды, чтобы понять, каким станет один из самых популярных кроссоверов страны. Ну и нарисовали его, конечно же.

В некоторых автомобилях антифриз нужно менять раз в несколько лет, а некоторые машины не требуют этого вовсе. Поэтому когда появляется необходимость в замене этой жидкости, многие автомобилисты не знают, как её правильно выбирать. Объясняем!

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