Самый дорогой Lexus России, новый Outlander и другие новости дня

Текущему Mitsubishi Outlander уже почти десять лет, поэтому совсем скоро он сменит поколение. Мы внимательно изучили все шпионские фотографии и предвещающие модель прототипы, а также прочитали все сливы и инсайды, чтобы понять, каким станет один из самых популярных кроссоверов страны. Ну и нарисовали его, конечно же.