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Kia Seltos под запретом, самые проблемные моторы и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Неисправность, остановившая продажи популярного Seltos, моторы, на которых нельзя положиться, японский тест-драйв УАЗа и другие события понедельника, 29 июня 2020 года

Более жёсткие правила легализации тюнинга, которые пользовались поддержкой ГИБДД, должны были начать действовать 1 июля 2020 года. Однако дату их вступления в силу пришлось сдвинуть.


Корейский бренд запретил дилерам выдавать кроссоверы Seltos в базовых и средних комплектациях. Причиной запрета стала внезапная неисправ­ность блокировки рулевого управления.


Журнал Consumer Reports проанали­зировал случаи прогара прокладок ГБЦ на авто­мобилях с пробегом и cоставил рейтинг моделей, чаще всего страдающих этой неисправностью. К удивлению, в нём оказалось много японских машин.


В Санкт-Петербурге впервые замечен камуфлированный крос­совер второго поколения для россий­ского рынка. Премьера Hyundai Creta должна состояться в середине 2021 года.


Издание The Best Car провело тест-драйв УАЗ Хантер. Редкая для Японии модель понравилась обзорностью, плавной работой мотора и лёгким для рамной машины ускорением. Минусов, впрочем, набралось не меньше.


Рестайлинговый кроссовер получил заметно изменённую внешность с иным дизайном передней части. Кроме того, Q5 стал первой моделью Audi с кастомными фонарями, чей рисунок можно выбирать.


В американском штате Мичиган неизвестные проникли в два дилерских центра британской марки и выкрали пять автомобилей. Самым эффектным способом был угнан Bentley Continental GT: машина протаранила стеклянные входные двери.


Маленькие и большие. Бензиновые и электрические. Собрали все быстрые и роскошные четырёх­дверки, которые продаются в России прямо сейчас.


И новость дня — это...

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