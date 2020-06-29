Kia Seltos под запретом, самые проблемные моторы и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Неисправность, остановившая продажи популярного Seltos, моторы, на которых нельзя положиться, японский тест-драйв УАЗа и другие события понедельника, 29 июня 2020 года
Более жёсткие правила легализации тюнинга, которые пользовались поддержкой ГИБДД, должны были начать действовать 1 июля 2020 года. Однако дату их вступления в силу пришлось сдвинуть.
Корейский бренд запретил дилерам выдавать кроссоверы Seltos в базовых и средних комплектациях. Причиной запрета стала внезапная неисправность блокировки рулевого управления.
Журнал Consumer Reports проанализировал случаи прогара прокладок ГБЦ на автомобилях с пробегом и cоставил рейтинг моделей, чаще всего страдающих этой неисправностью. К удивлению, в нём оказалось много японских машин.
В Санкт-Петербурге впервые замечен камуфлированный кроссовер второго поколения для российского рынка. Премьера Hyundai Creta должна состояться в середине 2021 года.
Издание The Best Car провело тест-драйв УАЗ Хантер. Редкая для Японии модель понравилась обзорностью, плавной работой мотора и лёгким для рамной машины ускорением. Минусов, впрочем, набралось не меньше.
Рестайлинговый кроссовер получил заметно изменённую внешность с иным дизайном передней части. Кроме того, Q5 стал первой моделью Audi с кастомными фонарями, чей рисунок можно выбирать.
В американском штате Мичиган неизвестные проникли в два дилерских центра британской марки и выкрали пять автомобилей. Самым эффектным способом был угнан Bentley Continental GT: машина протаранила стеклянные входные двери.
Маленькие и большие. Бензиновые и электрические. Собрали все быстрые и роскошные четырёхдверки, которые продаются в России прямо сейчас.