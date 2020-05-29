В Великобритании за месяц выпущено всего 197 машин — на 99,7% меньше, чем год назад

Новый Toyota Prado без рамы, провальный тест Passat и Superb и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Prado в роли кроссовера с несущим кузовом, куча «капсул времени» из СССР и другое: важнейшие события пятницы, 29 мая 2020 года

В Калифорнии продаётся Dodge Challenger 1972 года, превращённый в бигфут. Продавец просит за него 29 000 долларов и утверждает, что для купе не существует препятствий.


В Тойоте, по данным некоторых источников, решили полностью изменить легендарный Prado. Рамный внедорожник превратится в кроссовер с несущим кузовом и бесступенчатой трансмиссией. Премьера изменённой до неузнаваемости модели состоится в 2022 году.


Обе модели при резком объезде препятствий на скорости не смогли удержаться в полосе. По мнению экспертов, всему виной стала неудачная настройка системы стабилизации.


От нового стратегического плана французов веет строгостью: за три года они намерены уменьшить расходы более чем на два миллиарда евро. Изменения скажутся и на российском рынке. Рассказываем.


«Волги», «Лады», «Москвичи» и даже грузовики, над которыми не властно время. Это — самый настоящий золотой запас эпохи. Как эти машины дожили до наших дней в состоянии «муха не сидела»? Разбираемся на наглядных примерах.


Американка перепутала поворот и случайно оказалась у канадской границы. Там у неё нашли два с половиной кило золота и 30 граммов травы. Да и машина была не её.


С этой модели в 2006 году началось победное наступ­ление кроссоверов на европейский рынок. Разбираемся, почему японский автомобиль так долго остаётся популярным. 


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