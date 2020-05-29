Новый Toyota Prado без рамы, провальный тест Passat и Superb и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Prado в роли кроссовера с несущим кузовом, куча «капсул времени» из СССР и другое: важнейшие события пятницы, 29 мая 2020 года
В Калифорнии продаётся Dodge Challenger 1972 года, превращённый в бигфут. Продавец просит за него 29 000 долларов и утверждает, что для купе не существует препятствий.
В Тойоте, по данным некоторых источников, решили полностью изменить легендарный Prado. Рамный внедорожник превратится в кроссовер с несущим кузовом и бесступенчатой трансмиссией. Премьера изменённой до неузнаваемости модели состоится в 2022 году.
Обе модели при резком объезде препятствий на скорости не смогли удержаться в полосе. По мнению экспертов, всему виной стала неудачная настройка системы стабилизации.
От нового стратегического плана французов веет строгостью: за три года они намерены уменьшить расходы более чем на два миллиарда евро. Изменения скажутся и на российском рынке. Рассказываем.
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