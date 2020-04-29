Кайман для рыбаков, дорогущий УАЗ с палаткой, новый штраф и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Белорусский вездеход для охотников и рыболовов, «Буханка» с палаткой на крыше, новый штраф для водителей и другое: самые важные события среды, 29 апреля 2020 года.
Белорусская компания «140-й ремонтный завод» представила вездеход Кайман-ОР, предназначенный для охотников и рыболовов. Фактически — это демилитаризованная версия военного Каймана, который, в свою очередь, не очень дальний родственника БТР-60.
УАЗ выпустил заводскую модификацию «Буханки» с выдвижной палаткой на крыше, шкафом, парой кроватей, кухней и туалетом. Модификацию делали для немецкого импортера, но решили продавать её и в России.
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