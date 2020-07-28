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Штраф за моргание фарами, покупка Lamborghini на госпомощь и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Штраф за использование дальнего света фар, покупка Lamborghini на выделенную госпомощь, повышение тарифов на платных дорогах, спортивный кроссовер от Hyundai и другие события вторника, 28 июля 2020 года.

Оказывается, если использовать дальний свет, чтобы посигналить зазевавшемуся на перекрёстке или светофоре водителю, можно получить штраф. Связанную с этим ситуацию разъяснил глава ГИБДД.

Житель Флориды воспользовался госпрограммами помощи пострадавшим от пандемии коронавируса альтернативным способом: на полученные деньги он приобрёл Lamborghini Huracan Evo за 318 тысяч долларов.

Повышенные тарифы с сегодняшнего дня введены на платных трассах М-3, М-4 и М-11. Они будут действовать до 31 октября.

 

Корейская марка Hyundai готовит «подогретую» версию обновлённого кроссовера Santa Fe — N Performance. Вседорожник показали в статусе концепт-кара.

Компания Volvo готовит электрическое купе в стиле классической модели Р1800, которой в следующем году исполняется 60 лет. Прототип электрического рестомода уже заметили на тестах.

Mitsubishi опубликовала бизнес-план на ближайшие годы: в частности, решено приостановить вывод новых моделей на рынок Европы. Кроме того, компания закроет завод в Японии, на котором выпускался внедорожник Pajero.

Сделали для вас подборку из 13 редчайших суперкаров Ferrari, созданных за последние 13 лет. Некоторые из них всплывают в новостях только после пере­продажи новым хозяевам, а многие до сих пор остаются секретом!

Слышали о выпуске маркой Hyundai кроссовера с «мешалкой», но без педали сцепления? Мы впечат­лились смелой идеей и решили вспомнить другие интересные экспери­менты с механиче­скими коробками передач.

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