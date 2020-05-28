Загадочный билборд со старой Супрой, уход Datsun из России и другие новости дня

Фронтменом нового, одиннадцатого эпизода внезапно станет напарник и друг шоумена Трэвис Пастрана. Для самого Блока это первая замена за 12 лет существования Джимханы. Но есть и плюсы: после доминирования Ford нас снова ждут отвязные трюки на Subaru.



