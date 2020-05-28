Загадочный билборд со старой Супрой, уход Datsun из России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Фантомная реклама 27-летней Supra, первые изображения электрического конкурента Теслы и Porsche Taycan — Audi e-tron GT, Джимхана без Блока и другое: важнейшие события четверга, 28 мая 2020 года
Обитатели шоссе в Сан-Франциско много лет видят одну и ту же рекламу старой Супры. Изображение несколько раз исчезало и появлялось. Выяснилось, что причиной загадочных камбэков стала устаревшая технология окрашивания.
Бюджетному японскому бренду в нашей стране осталось жить считанные месяцы. Седан Datsun on-Do и хэтчбек mi-Do будут выпускаться до декабря 2020 года, после чего их производство закончится. Собрали всё, что известно о планах компании.
Премьера горячей новинки пройдёт уже в июне, а пока можно взглянуть на новые детали: опционные лазерные фары и переднюю часть аэродинамического обвеса с карбоновыми вставками.
Мы детально изучили всю информацию о новейшем Audi e-tron GT и нарисовали реалистичные рендеры. Готовы биться об заклад, что серийный электрокар будет почти таким же.
Фронтменом нового, одиннадцатого эпизода внезапно станет напарник и друг шоумена Трэвис Пастрана. Для самого Блока это первая замена за 12 лет существования Джимханы. Но есть и плюсы: после доминирования Ford нас снова ждут отвязные трюки на Subaru.
Знаменитый Hard Rock Stadium в Майами из-за коронавируса решили переоборудовать в большой автомобильный кинотеатр. В нынешнем виде площадка себя не окупала, и руководство решилось на радикальную трансформацию. На бывшем игровом поле смогут поместиться 230 машин.
В ближайшие 18 месяцев японский бренд забросает нас фейерверком новинок от мала до велика. В тизере Nissan промелькнули свежие версии внедорожников, преемник спорткара 370Z с неоклассическим дизайном, а также кроссовер Murano в непривычных габаритах.