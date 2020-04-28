Новая «пятёрка» BMW, полноприводный Skoda Karoq для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Фотографии обновлённой «пятёрки» BMW, цены на долгожданный Skoda Karoq с полным приводом, идеальная ВАЗовская «копейка» в Запорожье и другое: самые важные события вторника, 28 апреля 2020 года.
В Сеть попали фотографии обновлённого седана BMW 5 серии. Выдыхаем: огромных ноздрей у «пятёрки» нет.
Компания Skoda в России начала приём заказов на кроссовер Karoq с полным приводом. Четыре ведущих колеса доступны только для автомобилей с турбированным двигателем 1.4 и «роботом». Цены — от
В Германии продают легендарный раллийный седан Lada 2105 VFTS. Четырёхдверка далека от оригинального состоянии — во время реставрации её переделали почти полностью. Зато на ней можно гоняться в современных ралли.
В Запорожье обнаружен седан ВАЗ-21013 1985 года выпуска в идеальном состоянии. Эту машину новой купила некая женщина и подарила её сыну. Однако позже мать отняла автомобиль и заперла его в гараже, где седан простоял более 30 лет.
АТЦ «Москва» — крупнейший дилерский центр российской столицы — переоборудуют в больницу для борьбы с коронавирусом. Администрация здания потребовала убрать все машины: их разместили на ближайших стоянках.
Спецверсии и ограниченные серии — отличный способ привлечь внимание к модели и, соответственно, заработать на ней дополнительные деньги. Однако бывают и исключения из этого правила. Сегодня мы вспоминаем ностальгические спецверсии современных машин, посвящённые моделям прошлого.
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