Новая «пятёрка» BMW, полноприводный Skoda Karoq для России и другие новости дня

В Запорожье обнаружен седан ВАЗ-21013 1985 года выпуска в идеальном состоянии. Эту машину новой купила некая женщина и подарила её сыну. Однако позже мать отняла автомобиль и заперла его в гараже, где седан простоял более 30 лет.