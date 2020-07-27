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Уникальная «Волга» в Мытищах, жёсткое наказание за «серый» техосмотр и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Уникальная грузопассажирская «Волга» в Мытищах, уголовная ответ­ственность за нелегальный техосмотр, немецкий аналог россий­ской «Буханки» со странным названием, фото российского царь-внедорож­ника в Астрахани, Bugatti за 2,5 миллиона рублей и другие события понедель­ника, 27 июля 2020 года

В подмосковных Мытищах сфотографи­ровали уникальную «Волгу». На базе обычной модели 31105 неизвестный умелец построил стильный универсал и даже заменил ему силовую установку.

С 27 июля в России вступила в силу уголовная ответ­ственность за осуще­ствление деятель­ности по проведению обязатель­ного техосмотра операторами, которые не аккреди­тованы для такой работы. Преду­смотрено несколько видов наказания, а самое мягкое — штраф до 300 тысяч рублей.

Российский роскошный внедорожник Aurus Komendant сфотографи­ровали во время тестов на дорогах Астрахани. Пред­серийный прототип не брони­рован и комплектуется обычными стёклами.

Французская марка Bugatti выпустила уменьшен­ную копию ретрокара Type 35, оснащённую электро­мотором. Она предназ­начена для детей возрастом от 14 лет и стоит «всего» 2 500 000 рублей.

Больше всех в Европе на свои зарплаты могут купить литров бензина АИ-95 жители Люксем­бурга, а меньше всех — украинцы. Россия оказалась на 20-м месте рейтинга доступ­ности топлива.

На продажу выставили уникальный экземпляр представи­тельского седана Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Машина была выпущена ещё в 1969 году, но сохрани­лась до наших дней практически без пробега.

Немецкая компания Electric Brands представила электро­мобиль eBussy, внешне напомина­ющий нашу «Буханку». Самое интересное в нём — характери­стики мотор-колёс: для каждого заявлена мощность всего 20 л.с., зато крутящий момент — 1000 Нм. Это уровень 630-сильного Mercedes-AMG S65.

Компания EHang осуществила первую коммер­­ческую пере­возку на своём беспи­­лотнике 216, который раньше демонстри­­ровался лишь в статусе прототипа. Посмотрите на аппарат EHang 216 с 16 электро­­моторами, который способен летать со скоростью 97 км/ч на расстояние до 32 километров.

Приготовьтесь увидеть 11 вариантов колёсных дисков, к которым в соседней шино­монтажке побоятся прикасаться.

Моделируем очередную дорожную ситуацию, которая часто вызывает сомнения у водителей. Как проверить себя? Посмотрите на картинку и примите един­ственно верное решение.

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