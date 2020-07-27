Уникальная «Волга» в Мытищах, жёсткое наказание за «серый» техосмотр и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Уникальная грузопассажирская «Волга» в Мытищах, уголовная ответственность за нелегальный техосмотр, немецкий аналог российской «Буханки» со странным названием, фото российского царь-внедорожника в Астрахани, Bugatti за 2,5 миллиона рублей и другие события понедельника, 27 июля 2020 года
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу». На базе обычной модели 31105 неизвестный умелец построил стильный универсал и даже заменил ему силовую установку.
С 27 июля в России вступила в силу уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению обязательного техосмотра операторами, которые не аккредитованы для такой работы. Предусмотрено несколько видов наказания, а самое мягкое — штраф до 300 тысяч рублей.
Российский роскошный внедорожник Aurus Komendant сфотографировали во время тестов на дорогах Астрахани. Предсерийный прототип не бронирован и комплектуется обычными стёклами.
Французская марка Bugatti выпустила уменьшенную копию ретрокара Type 35, оснащённую электромотором. Она предназначена для детей возрастом от 14 лет и стоит «всего»
Больше всех в Европе на свои зарплаты могут купить литров бензина
На продажу выставили уникальный экземпляр представительского седана Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Машина была выпущена ещё в 1969 году, но сохранилась до наших дней практически без пробега.
Немецкая компания Electric Brands представила электромобиль eBussy, внешне напоминающий нашу «Буханку». Самое интересное в нём — характеристики мотор-колёс: для каждого заявлена мощность всего 20 л.с., зато крутящий момент — 1000 Нм. Это уровень 630-сильного Mercedes-AMG S65.
Компания EHang осуществила первую коммерческую перевозку на своём беспилотнике 216, который раньше демонстрировался лишь в статусе прототипа. Посмотрите на аппарат EHang 216 с 16 электромоторами, который способен летать со скоростью
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