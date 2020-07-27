Уникальная «Волга» в Мытищах, жёсткое наказание за «серый» техосмотр и другие новости дня

С 27 июля в России вступила в силу уголовная ответ­ственность за осуще­ствление деятель­ности по проведению обязатель­ного техосмотра операторами, которые не аккреди­тованы для такой работы. Преду­смотрено несколько видов наказания, а самое мягкое — штраф до 300 тысяч рублей.