От пикапа Toyota почти ничего не осталось, но он всё ещё ездит

Забытый на 37 лет «Москвич», водопад немецких новинок и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Рыжая «капсула времени» из СССР, свежая Lada с «икс-фейсом», долгожданная «пятёрка» BMW и ещё целая россыпь новинок из Германии: самые важные события среды, 27 мая 2020 года

В Сети появились фото фургона с новым «Х-лицом». Несмотря на плотный слой камуфляжа, фирменный стиль марки отлично просматривается, а форма фар нового Ларгуса напоми­нает о моделях Logan и Sandero.

Блогер рассказал о новой «капсуле времени» — Москвиче-2140 из далёкого 1983 года. Почти за четыре десятка лет хранения седан остался в отличном состоянии. К тому же на нём почти не ездили: пробег составил всего 836 км.

Баварцы рассекретили рестайловое семей­ство 5 серии и назвали цены. Базовый седан подорожал в России на 100 тысяч рублей, а на выбор будут доступны шесть модификаций: мощностью от 184 до 530 лошадиных сил.

Премьера модернизированного бюджетного семейства состоится во второй половине 2020 года. Но уже сейчас на дорогах России встречаются прототипы Rio в защитной маскировке.

Российский офис марки объявил цены на три «горячих» 612-сильных кроссовера. Так, GLE 63 S стоит 10 500 000 ₽, версия Coupe с покатой крышей оказалась дороже на 100 000 ₽, а флагманский GLS 63 оценён в минимальные 12 200 000 ₽.

Гражданские версии двухдверок и их AMG-варианты дебютировали одно­временно. У всех обновилась внешность, появился новый мульти­медийный комплекс и улучшилась безопас­ность. Бензиновые модификации получили электри­ческие стартер-генераторы для рекуперации. Всё это ждём в России к концу лета.

Начался приём заказов на «подогретые» S6 и S7 Sportback с бензиновыми моторами мощностью 450 л.с. Полноприводный седан Audi S6 с разгоном до «сотни» в 4,5 секунды стоит минимум 5 972 000 ₽. За чуть менее быстрый лифтбек S7 Sportback придётся отдать значительно больше — 7 041 000 ₽.

Рассказываем удивительную историю компании Isdera и её создателя. Он мечтал сотворить несравненный Mercedes-Benz, но пошёл дальше.

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