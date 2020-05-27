Забытый на 37 лет «Москвич», водопад немецких новинок и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Рыжая «капсула времени» из СССР, свежая Lada с «икс-фейсом», долгожданная «пятёрка» BMW и ещё целая россыпь новинок из Германии: самые важные события среды, 27 мая 2020 года
В Сети появились фото фургона с новым «Х-лицом». Несмотря на плотный слой камуфляжа, фирменный стиль марки отлично просматривается, а форма фар нового Ларгуса напоминает о моделях Logan и Sandero.
Блогер рассказал о новой «капсуле времени» — Москвиче-2140 из далёкого 1983 года. Почти за четыре десятка лет хранения седан остался в отличном состоянии. К тому же на нём почти не ездили: пробег составил всего 836 км.
Баварцы рассекретили рестайловое семейство 5 серии и назвали цены. Базовый седан подорожал в России на 100 тысяч рублей, а на выбор будут доступны шесть модификаций: мощностью от 184 до 530 лошадиных сил.
Премьера модернизированного бюджетного семейства состоится во второй половине 2020 года. Но уже сейчас на дорогах России встречаются прототипы Rio в защитной маскировке.
Российский офис марки объявил цены на три «горячих» 612-сильных кроссовера. Так, GLE 63 S стоит
Гражданские версии двухдверок и их AMG-варианты дебютировали одновременно. У всех обновилась внешность, появился новый мультимедийный комплекс и улучшилась безопасность. Бензиновые модификации получили электрические стартер-генераторы для рекуперации. Всё это ждём в России к концу лета.
Начался приём заказов на «подогретые» S6 и S7 Sportback с бензиновыми моторами мощностью 450 л.с. Полноприводный седан Audi S6 с разгоном до «сотни» в 4,5 секунды стоит минимум
Рассказываем удивительную историю компании Isdera и её создателя. Он мечтал сотворить несравненный Mercedes-Benz, но пошёл дальше.