Пуленепробиваемый супер-Range Rover, Lexus за 85 миллионов и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Бронированный лимузин на базе очень длинного Range Rover, уникальный Lexus LFA за огромные деньги, штрафы за громкую сигнализацию в России и другое: самые важные события понедельника, 27 апреля 2020 года.
Немецкое тюнинг-ателье Klassen превратило внедорожник Range Rover в 6,2-метровый бронированный лимузин, защищённый по классу VR8. Это значит, что машина выдержит обстрел из автомата Калашникова с расстояния в 10 метров.
В Германии выставили на продажу Lexus LFA, кузов которого полностью оклеен хромированной плёнкой. Автомобиль проехал всего 870 километров. За него просят
В России введут штрафы за автомобильную сигнализацию, которая слишком громко и часто звучит в ночное время. Наказывать будут владельцев, чьи сигналки беспричинно срабатывают в ночное время — с 23:00 до 7:00.
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