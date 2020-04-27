Блогеры сыграли в огромную Дженгу с помощью очень быстрой Теслы

Пуленепробиваемый супер-Range Rover, Lexus за 85 миллионов и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Бронированный лимузин на базе очень длинного Range Rover, уникальный Lexus LFA за огромные деньги, штрафы за громкую сигнализацию в России и другое: самые важные события понедельника, 27 апреля 2020 года.

Немецкое тюнинг-ателье Klassen превратило внедорожник Range Rover в 6,2-метровый бронированный лимузин, защищённый по классу VR8. Это значит, что машина выдержит обстрел из автомата Калашникова с расстояния в 10 метров.

В Германии выставили на продажу Lexus LFA, кузов которого полностью оклеен хромированной плёнкой. Автомобиль проехал всего 870 километров. За него просят 1 049 600 евро — почти 85 миллионов рублей.

В России введут штрафы за автомобильную сигнализацию, которая слишком громко и часто звучит в ночное время. Наказывать будут владельцев, чьи сигналки беспричинно срабатывают в ночное время — с 23:00 до 7:00.

В Сеть утекли фотографии новинки BMW. Однако пока непонятно, что это за модель: либо купе 2 серии нового поколения, либо обновлённый седан 1 серии для китайского рынка.

Россия стала крупнейшим мировым рынком для компании Renault по итогам первого квартала текущего года. В Европе продажи автомобилей упали из-за пандемии коронавируса, а в России в это время хорошо зашёл купе-кроссовер Arkana.

Для игры потребуются очень много картонных коробок и быстрый электрический кроссовер.

Мы продолжаем с огромным удовольствием читать ваши автомобильные истории! На этот раз просим рассказать вас о том, как ремонтировали машину своими руками.

Принято считать, что грузовики — это что-то большое, утилитарное и скучное. Однако и среди таких автомобилей встречаются очень крутые экземпляры, заслуживающие всеобщего внимания. Выбрали среди них семь самых впечатляющих.

Мы поговорили с одним из самых авторитетных и популярных автомобильных блогеров планеты — ведущим YouTube-канала carwow Мэтом Уотсоном. Он рассказал нам о том, как водят в Великобритании и что он знает про российские машины.

Какой материал дня стал самым интересным?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение