Запрет на ввоз праворульных машин, дебют новой Нивы и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Болезненный удар по импорту, купленный и разбитый Lamborghini, первые изображения новейшего Qashqai и другие события пятницы, 26 июня 2020 года
Британцы завершили производство роскошных седанов Mulsanne. Собран финальный экземпляр лимитированной серии 6.75 Edition by Mulliner. Но в музей этот особенный Bentley не поедет...
Со следующего месяца процедура импорта машин с правым рулём заметно усложняется, а среди новых ограничений появляются весьма существенные. Рассказываем, что изменится.
В английском Уэст-Йоркшире произошло ДТП, жертвой которого стал абсолютно новый Huracan Spyder. Самое интересное: в аварии виновен вовсе не водитель суперкара.
На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ-968МД 1993 года выпуска. Продавец просит за него приличную сумму, но она перестанет казаться завышенной, если взглянуть на состояние машины.
Chevrolet Niva, которая с лета вновь станет носить марку Lada, готовится сменить поколение в 2023 году. Модель будет выпускаться минимум до 2033 года. Практически одновременно с ней дебютирует и ещё один внедорожник.
Официальная премьера идеологической наследницы хот-хэтча MPS с полным приводом и мощным турбомотором состоится 8 июля. А пока можно послушать звук этого мотора.
На него возлагают большие надежды, но о его внешности известно немного. Мы изучили шпионские фото и можем заявить, что новый Кашкай будет таким.