Новая российская Jetta, «Нива» для Шумахера и другие новости дня

Бывший гонщик Ф-1 и DTM Ральф Шумахер купил русскую Lada 4x4. Внедорожник будет использоваться для буксировки прицепа с вином. Ральф признался, что выбрал «Ниву» за её характер, но без лёгкого тюнинга не обошлось.



