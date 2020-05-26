Новая российская Jetta, «Нива» для Шумахера и другие новости дня
Редакция Авто.ру
«Зажигалки» за копейки, Лада для перевозки фамильного алкоголя, «сарай» из Skyline GT-R и другое: важнейшие события вторника, 26 мая 2020 года
В Volkswagen раскрыли стоимость седана для российского рынка. Jetta со 110-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой» оценена минимум в
Единственный в своём роде Nissan с уникальной крышей и четырьмя спортивными креслами придуман сооснователем Токийского автосалона. «Сарай» разгоняется до
Бывший гонщик Ф-1 и DTM Ральф Шумахер купил русскую Lada 4x4. Внедорожник будет использоваться для буксировки прицепа с вином. Ральф признался, что выбрал «Ниву» за её характер, но без лёгкого тюнинга не обошлось.
Собрали для вас целый букет шустрых автомобилей, которые не разорят бюджет. Их главная прелесть — разгон до
Судя по официальному тизеру, обновлённый корейский кроссовер получит гигантскую решётку и Т-образную переднюю оптику. Кроме того, нас ждёт революционный интерьер с большими экранами и кнопочным управлением коробкой передач.
Фотошпионам удалось заснять испытания внедорожника, чья премьера пройдёт в 2021 году. Крутой G500, судя по всему, получит портальные мосты, как у вездехода прошлого поколения, и оффроуд-атрибутику: дополнительный свет, багажник, навесную запаску и лестницу.
Станкостроительный завод показал возможности современного фрезерного станка. Из куска авиационного алюминия устройство выточило масштабную модель Lada Vesta SW Cross. Взгляните на процесс и оцените детализацию.