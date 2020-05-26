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Новая российская Jetta, «Нива» для Шумахера и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

«Зажигалки» за копейки, Лада для перевозки фамильного алкоголя, «сарай» из Skyline GT-R и другое: важнейшие события вторника, 26 мая 2020 года

В Volkswagen раскрыли стоимость седана для россий­ского рынка. Jetta со 110-сильным мотором и пятиступен­чатой «механикой» оценена минимум в 1 485 000 ₽. А за 150-сильную топ-версию с «автоматом» придётся отдать 1 860 000 ₽. Конкуренты стоят дешевле.


Единственный в своём роде Nissan с уникальной крышей и четырьмя спортив­ными креслами придуман сооснова­телем Токийского автосалона. «Сарай» разгоняется до 305 км/ч и стоит 85 000 долларов (6,1 миллиона рублей).


Бывший гонщик Ф-1 и DTM Ральф Шумахер купил русскую Lada 4x4. Внедорожник будет использоваться для буксировки прицепа с вином. Ральф признался, что выбрал «Ниву» за её характер, но без лёгкого тюнинга не обошлось.


Собрали для вас целый букет шустрых автомобилей, которые не разорят бюджет. Их главная прелесть — разгон до 100 км/ч быстрее пяти секунд. Любопытно?


Судя по официальному тизеру, обновлённый корейский кроссовер получит гигантскую решётку и Т-образную переднюю оптику. Кроме того, нас ждёт революционный интерьер с большими экранами и кнопочным управлением коробкой передач.


Фотошпионам удалось заснять испытания внедорожника, чья премьера пройдёт в 2021 году. Крутой G500, судя по всему, получит портальные мосты, как у вездехода прошлого поколения, и оффроуд-атрибутику: дополнительный свет, багажник, навесную запаску и лестницу.


Станкостроительный завод показал возможности современного фрезерного станка. Из куска авиационного алюминия устройство выточило масштабную модель Lada Vesta SW Cross. Взгляните на процесс и оцените детализацию.


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