Lada на базе Renault Clio, шагающие «Жигули» и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новая платформа для Lada, Гелик с салоном от яхты, «Жигули» на механических ногах и другие события четверга, 25 июня 2020 года
Онлайн-аукцион пустит с молотка особый спорткар в версии Evolution. Такие M3 оснащались форсированным 220-сильным мотором, колёсами иного дизайна, доработанным обвесом и облегчённым кузовом. Всего было построено 500 машин, так что цена не обещает быть гуманной.
На сайте закупок компании появилась информация о «производстве автомобилей на платформе CMF-B-LS». Индекс принадлежит модульной архитектуре CMF-B разработки Renault — на её основе построен, например, европейский хэтчбек Clio.
Особенностью новой коробки iMT для обновлённого европейского Rio станет отсутствие механической связи с левой педалью. Трансмиссия будет работать в паре со стартер-генератором, а педали сцепления останется лишь давать команды электронике.
Ателье Carlex Design показало изображения тюнингованного Mercedes-Benz G-Class Yachting Limited Edition для клиента из Эмиратов. Внедорожник оформлен в стиле парусных яхт и оснащён уникальным интерьером с деревянным настилом.
Автозавод готовится к очередному повышению цен на модели Lada. Так, уже с июля стоимость автомобилей вырастет минимум на 5 тысяч рублей. Базовая Granta подорожает до
Аналитики опубликовали рейтинг качества новых автомобилей. Tesla впервые попала в исследование и сразу заняла последнее место с показателем 250 выявленных жалоб на 100 автомобилей.
Российские блогеры показали седан с особой конструкцией вместо задних колёс, позволяющей машине шагать — в прямом смысле слова. Подвеска-ноги на жёстком подрамнике напоминает жутковатый экзоскелет, но, кажется, работает.
Рассказываем 10 коротких историй о том, как потенциальные покупатели знакомились с потенциальными автомобильными покупками, но знакомство шло не по плану.
Он гонял в ралли-кроссе и серии Formula Drift, исполнял мёртвые петли на машине, каскадёрил в Голливуде и отметился в американском TopGear. Мы добрались до мистера Фауста, чтобы задать несколько необычных вопросов.