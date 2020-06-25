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Lada на базе Renault Clio, шагающие «Жигули» и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Новая платформа для Lada, Гелик с салоном от яхты, «Жигули» на механических ногах и другие события четверга, 25 июня 2020 года

Онлайн-аукцион пустит с молотка особый спорткар в версии Evolution. Такие M3 оснащались форсированным 220-сильным мотором, колёсами иного дизайна, доработанным обвесом и облегчённым кузовом. Всего было построено 500 машин, так что цена не обещает быть гуманной.  


На сайте закупок компании появилась информация о «производстве автомобилей на платформе CMF-B-LS». Индекс принадлежит модульной архитектуре CMF-B разработки Renault — на её основе построен,  например, европейский хэтчбек Clio.


Особенностью новой коробки iMT для обновлённого европейского Rio станет отсут­ствие механической связи с левой педалью. Трансмиссия будет работать в паре со стартер-генератором, а педали сцепления останется лишь давать команды электронике.


Ателье Carlex Design показало изображения тюнингованного Mercedes-Benz G-Class Yachting Limited Edition для клиента из Эмиратов. Внедорожник оформлен в стиле парусных яхт и оснащён уникальным интерьером с деревянным настилом.


Автозавод готовится к очередному повышению цен на модели Lada. Так, уже с июля стоимость автомобилей вырастет минимум на 5 тысяч рублей. Базовая Granta подорожает до 470 900 ₽, Vesta — до 653 900 ₽, а, например, её версия Sport — до 1 066 900 ₽.


Аналитики опубликовали рейтинг качества новых автомобилей. Tesla впервые попала в исследование и сразу заняла последнее место с показателем 250 выявленных жалоб на 100 автомобилей.


Российские блогеры показали седан с особой конструкцией вместо задних колёс, позволяющей машине шагать — в прямом смысле слова. Подвеска-ноги на жёстком подрамнике напоминает жутковатый экзоскелет, но, кажется, работает.


Рассказы­ваем 10 коротких историй о том, как потенци­альные покупатели знакоми­лись с потенциальными автомобильными покупками, но знакомство шло не по плану.


Он гонял в ралли-кроссе и серии Formula Drift, исполнял мёртвые петли на машине, каскадёрил в Голливуде и отметился в американском TopGear. Мы добрались до мистера Фауста, чтобы задать несколько необычных вопросов.


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