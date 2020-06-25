Lada на базе Renault Clio, шагающие «Жигули» и другие новости дня

Автозавод готовится к очередному повышению цен на модели Lada. Так, уже с июля стоимость автомобилей вырастет минимум на 5 тысяч рублей. Базовая Granta подорожает до 470 900 ₽, Vesta — до 653 900 ₽, а, например, её версия Sport — до 1 066 900 ₽.



