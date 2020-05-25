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Дёшевые Фольксвагены для РФ, новый S-класс и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Бюджетные Джетты, первое фото нового S-класса, военные Хаммеры на продажу и другое: важнейшие события понедельника, 25 мая 2020 года

Новинку уже называют особенной. У флагманского седана с индексом W223 будет гармоничная внешность и – как мы помним – очень смелый интерьер. Шпионские снимки салона уже гуляют по Сети, а вот тизер передней части показан впервые.


Немецкие новинки эконом-класса уже добились успеха в Китае. А вскоре суббренд Jetta может добраться и до нашей страны. По словам руководителя марки, в России желают начать продажи.

Музей с целой коллекцией раллийных машин СССР закончил постройку реплики хэтчбека Lada 112 Super-1600. Над машиной, повторяющей 185-сильный спорткар, работали всего два месяца.

В США владелец Ford Mustang обнаружил машину с забитым глушителем и запиской от соседа. Причиной вандализма стал чересчур громкий выхлоп автомобиля. Со слов мужчины, это было «первым предупреждением».

С 25 мая в Московской области открылись автосалоны. Правда, к работе вернулись только дилеры, которые располо­жены за пределами админи­стративной границы Москвы: внутри городской черты салоны пока остаются закрытыми.

На аукционе eBay продают два коллекционных внедорожника AM General Humvee из запасников армии США. Покупатели получат 6,5-литровые V8, настоящую броню, пустынную маскировку и муляжи стрелкового оружия.

Как функционирует международный розыск автомобилей и что означает фраза «разыски­вается по линии Интерпола»? Подробно вникаем в особен­ности взаимо­действия полицейских по всему миру.

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