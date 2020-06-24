УАЗ вместо Geely для чиновников, ржавый кабриолет за гору денег и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Дряхлый УАЗ для властей Хакасии вместо нового кроссовера, рязанское ДТП с Lamborghini, безумно дорогой старый кабриолет и другие события среды, 24 июня 2020 года
В июле с аукциона Mecum должен уйти открытый Plymouth Cuda 1971 года в очень редкой модификации. Специалисты уже оценили лот в 500 000 — 700 000 долларов (34,4–48,1 миллиона рублей), однако есть небольшое «но»: машина находится в откровенно плохом состоянии.
Власти одного из районов Хакасии объявили тендер на покупку кроссовера Geely Atlas. Однако прокуратура выступила против траты полутора миллионов рублей на новый автомобиль, и чиновникам придётся чинить старенький УАЗ.
Водитель ярко-зелёного Lamborghini Huracan Performante не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в ограждение, сильно разбив машину. При этом он чуть не задел идентичный суперкар, который ехал рядом. Кроме самого автомобиля в ДТП никто не пострадал.
Volkswagen представил рестайлинговую версию флагманской легковушки. Теперь в линейку Arteon добавились универсал Shooting Brake, а также «заряженная» и гибридная модификации. Одна из изюминок обновления — интерьер, который больше не повторяет модель Passat.
Немецкий паркетник второго поколения сильно уменьшился в размерах, получил новую платформу, крутой дизайн и продвинутые фишки. Рассказываем всё о новинке, на которую будут ориентироваться все следующие модели Opel.
Корейский бренд поделился первыми фото модели Carnival четвёртого поколения. Довольно брутальная внешне новинка получила особый термин Grand Utility Vehicle (GUV), платформу от нового Sorento и шанс добраться до России.
Поклонник российской марки разместил петицию на Change.org с требованием возобновить продажи Lada в ЕС. Прошение было адресовано пяти компаниям — как самому АвтоВАЗу, так и Renault, Nissan и даже Dacia. Ответов не пришло, а за неделю документ подписали всего 65 человек.
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Ему было просто необходимо взбодриться: продажи падают, а конкуренция на рынке растёт. Но хватит ли принятых мер, чтобы дать Каптюру импульс на ближайшие несколько лет? Выясняем в нашем тесте.