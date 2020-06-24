УАЗ вместо Geely для чиновников, ржавый кабриолет за гору денег и другие новости дня

Водитель ярко-зелёного Lamborghini Huracan Performante не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в ограждение, сильно разбив машину. При этом он чуть не задел идентичный суперкар, который ехал рядом. Кроме самого автомобиля в ДТП никто не пострадал.



