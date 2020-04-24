Автосалон советских машин, шестиметровый Cadillac и другие новости дня
Редакция Авто.ру
В Россию прекратили поставлять самый дешёвый автомобиль в мире, но открыли салон советских машин, Cadillac показал огромный Escalade и другое: самые важные события пятницы, 24 апреля 2020 года.
В Россию перестали поставлять Bajaj Qute, который считается самым дешёвым автомобилем в мире. Однако у импортёра ещё есть остатки, причём как с нормальными окнами, так и с пластиковыми шторками вместо стёкол.
Cadillac представил удлинённую версию внедорожника Escalade последнего поколения — ESV. Габаритная длина такого варианта составляет почти шесть метров!
Массовые модели Toyota и Lexus перестанут комплектовать двигателями V8 после 2023 года. Их заменят гибридами, а восьмицилиндровые агрегаты оставят только очень дорогим моделям, которые выпускаются небольшими партиями.
В Рязани появился автосалон, буквально забитый советскими автомобилями. Все они в отличном состоянии, и все их можно купить.
В США водитель Ford Mustang пролетел мимо патрульных с превышением скорости, а когда они поехали за ним, нарушитель решил, что это... гонка.
За сутки в столице с помощью дорожных камер выявили 216 327 автомобилей без электронных пропусков. По этим данным власти составили рейтинг марок самых злостных нарушителей.
Сегодня мы вспомнили советские автомобили, которые отправлялись на экспорт не только в страны соцблока, но и на капиталистический Запад с единственной целью: добывать валюту!