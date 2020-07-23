Электрический кроссовер Mercedes-Benz нового поколения вывели на тесты

Штрафы за езду между рядами, цены новой Оптимы и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Штрафы для мотоциклистов за езду между рядами, рублёвые цены преемника Kia Optima, разборка нового Патриота за 1,3 миллиона рублей и другие события четверга, 23 июля 2020 года

В Госдуме предложили жёстко наказывать мотоциклистов за езду между рядами автомобилей и опасное маневрирование. Законопроект предусматривает введение штрафов 3000 и 15000 рублей и даже лишение водительских прав.

YouTube-канал «Клубный сервис» купил УАЗ Патриот за 1 370 000 рублей и провёл тщательное исследо­вание его конструкции и качества сборки. После разборки блогеры увидели как прогресс по сравнению с моделью 2015 года, так и очень серьёзные недостатки.

Skoda продолжает раскрывать информацию о первом электрическом кроссовере марки — Enyaq iV. Сейчас автопроиз­водитель опубликовал официальные фотографии кроссовера в камуфляже и рассказал о технических характеристиках.

Марка Jeep приступила к тестам топовой модификации внедорожника Wrangler. Он получит двигатель Hemi V8 рабочим объёмом 6,4 литра. Шпионам попался прототип, лишённый какого-либо камуфляжа.

Необычный суперкар T.50 получит самый лёгкий двигатель V12 из всех, когда-либо ставившихся на дорожные автомобили. И самый оборотистый! Агрегат раскручивается до 12 100 об./мин и выдаёт 654 силы.

Знакомьтесь, это супердешёвый кроссовер Kia Sonet, который появится сначала в Индии, а затем и в других странах. Премьера новинки состоится 7 августа, а сегодня корейцы представили первый тизер и некоторые подробности об этой модели.

Этот эксклюзивный Jaguar F-Type Project 7 стал первым Jaguar, доработанным в подраз­делении Special Vehicle Operations. Он создан на базе F-Type и вдохновлён легендарным гоночным D-Type из 1950-х, который трижды побеждал в Ле-Мане. Узнайте, во сколько его оценили.

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