Штрафы за езду между рядами, цены новой Оптимы и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Штрафы для мотоциклистов за езду между рядами, рублёвые цены преемника Kia Optima, разборка нового Патриота за 1,3 миллиона рублей и другие события четверга, 23 июля 2020 года
В Госдуме предложили жёстко наказывать мотоциклистов за езду между рядами автомобилей и опасное маневрирование. Законопроект предусматривает введение штрафов 3000 и 15000 рублей и даже лишение водительских прав.
YouTube-канал «Клубный сервис» купил УАЗ Патриот за
Skoda продолжает раскрывать информацию о первом электрическом кроссовере марки — Enyaq iV. Сейчас автопроизводитель опубликовал официальные фотографии кроссовера в камуфляже и рассказал о технических характеристиках.
Марка Jeep приступила к тестам топовой модификации внедорожника Wrangler. Он получит двигатель Hemi V8 рабочим объёмом 6,4 литра. Шпионам попался прототип, лишённый какого-либо камуфляжа.
Необычный суперкар T.50 получит самый лёгкий двигатель V12 из всех, когда-либо ставившихся на дорожные автомобили. И самый оборотистый! Агрегат раскручивается до 12 100
Знакомьтесь, это супердешёвый кроссовер Kia Sonet, который появится сначала в Индии, а затем и в других странах. Премьера новинки состоится 7 августа, а сегодня корейцы представили первый тизер и некоторые подробности об этой модели.
Этот эксклюзивный Jaguar F-Type Project 7 стал первым Jaguar, доработанным в подразделении Special Vehicle Operations. Он создан на базе