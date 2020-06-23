Пожарный Гелик на продажу, самый дикий Lamborghini и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новейший Lambo, которому запрещено почти всё, самый странный G-Class, который вы можете купить, айфон вместо ключа и другие события вторника, 23 июня 2020 года
Российский офис Mercedes-Benz начал приём заказов на компакт-кроссоверы Mercedes-AMG GLA. За базовый GLA 35 с 306-сильной «турбочетвёркой» нужно отдать минимум
Итальянцы раскрыли первую информацию о суперкаре SCV12. У новинки нет доступа на обычные дороги, она не подходит ни для одного из гоночных чемпионатов, зато внутри спрятан самый мощный V12 в истории компании. А ещё SCV12 получил хитрые аэродинамические элементы.
Тюнинг-ателье Lorinser выставило на продажу Mercedes-Benz, который трудился в пожарной службе Германии. Внедорожник оценён в 55 000 евро (4,3 миллиона рублей), а в комплекте идут спецсигналы, ящики для инструментов, а также прицеп с катушками для шлангов.
Фотошпионы засняли колонну прототипов BMW 2 серии Active Tourer второго поколения. Внешне новинки напоминают текущую модель, но интерьер тестовых экземпляров принципиально иной: со сдвоенными мониторами без козырька и минимальным набором физических кнопок.
Китайское патентное ведомство опубликовало изображения новых моделей Toyota. Оба кроссовера будут построены на платформе e-TNGA и получат полностью электрическую силовую установку.
Компания Apple представила новую операционную систему для iPhone, в числе функций которой есть возможность использовать смартфон вместо автомобильного ключа. Первыми фишку получат модели баварского бренда.
Может ли Нива обогнать Porsche 911 Turbo S, а потрёпанный фургон Ford унизить спорткары на разгоне? Ещё как! Для этого и строят слипперы — обычные на вид машины с абсолютно дьявольской начинкой.