Посмотрите, как заниженный Корветт проезжает под грузовиком

Пожарный Гелик на продажу, самый дикий Lamborghini и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Новейший Lambo, которому запрещено почти всё, самый странный G-Class, который вы можете купить, айфон вместо ключа и другие события вторника, 23 июня 2020 года

Российский офис Mercedes-Benz начал приём заказов на компакт-кроссоверы Mercedes-AMG GLA. За базовый GLA 35 с 306-сильной «турбо­четвёркой» нужно отдать минимум 4 170 000 рублей. Топовая 421-сильная версия GLA 45 S оценивается в 5 360 000 рублей.

Итальянцы раскрыли первую информацию о суперкаре SCV12. У новинки нет доступа на обычные дороги, она не подходит ни для одного из гоночных чемпионатов, зато внутри спрятан самый мощный V12 в истории компании. А ещё SCV12 получил хитрые аэродинамические элементы.

Тюнинг-ателье Lorinser выставило на продажу Mercedes-Benz, который трудился в пожарной службе Германии. Внедорожник оценён в 55 000 евро (4,3 миллиона рублей), а в комплекте идут спецсигналы, ящики для инструментов, а также прицеп с катушками для шлангов.

Фотошпионы засняли колонну прототипов BMW 2 серии Active Tourer второго поколения. Внешне новинки напоминают текущую модель, но интерьер тестовых экземпляров принципиально иной: со сдвоенными мониторами без козырька и минимальным набором физических кнопок.

Китайское патентное ведомство опубликовало изобра­жения новых моделей Toyota. Оба кроссовера будут построены на платформе e-TNGA и получат полностью электрическую силовую установку.

Компания Apple пред­ставила новую операци­онную систему для iPhone, в числе функций которой есть возможность использовать смартфон вместо автомобильного ключа. Первыми фишку получат модели баварского бренда.

Может ли Нива обогнать Porsche 911 Turbo S, а потрёпанный фургон Ford унизить спорткары на разгоне? Ещё как! Для этого и строят слипперы — обычные на вид машины с абсолютно дьявольской начинкой.

Какой материал заинтересовал вас больше всего?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение