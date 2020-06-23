Пожарный Гелик на продажу, самый дикий Lamborghini и другие новости дня

Итальянцы раскрыли первую информацию о суперкаре SCV12. У новинки нет доступа на обычные дороги, она не подходит ни для одного из гоночных чемпионатов, зато внутри спрятан самый мощный V12 в истории компании. А ещё SCV12 получил хитрые аэродинамические элементы.