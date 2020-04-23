Посмотрите, как гаражные мастера восстанавливают очень дорогую Ferrari после аварии

«Шишига» с кабиной УАЗа, новый кроссовер Тойоты и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

В Казахстане продают военный грузовик, сделанный из двух культовых советских машин, в Москве зафиксированы сотни тысяч машин без пропусков, новый кросс Тойоты и другое: самые важные события четверга, 23 апреля 2020 года.

В Казахстане на продажу выставили внедорожник Барс-01. Это серийная армейская машина, сделанная из ГАЗ-66 и УАЗ-469. Прямо сейчас автомобиль находится в Степногорске. Уже едете?

Дорожные камеры в Москве с 22 апреля начали следить за нарушителями пропускного режима, и в первый же день они зафиксировали более 230 000 машин, ездивших без пропуска.

Toyota выпустила субкомпактный кроссовер, построенный на базе хэтчбека Yaris. Модель может быть только гибридной, но при этом передне- или полноприводной — с дополнительным электромотором сзади.

В России создадут единый центр управления комплексами фиксации нарушений ПДД. Штрафы при этом всё равно будут оформлять сами регионы.

В октябре состоится аукцион по продаже автомобильной коллекции Наджиба Хана, сколотившего состояние на махинациях с налогами. В коллекции — 240 редких и очень разных автомобилей.

Ремонт Ferrari 812 Superfast провели очень быстро: суперкар достали с автовоза обычным погрузчиком, отбраковали сломанные детали, а затем храбрый мастер приварил недостающие части лонжеронов и креплений без защитной маски.

Мы собрали максимально полный и подробный гид по среднеразмерным кроссоверам, представленным на российском рынке. Хотите знать о таких автомобилях всё? Сохраняйте статью в закладки — список будет пополняться!

Мы рассмотрели все шпионские фотографии, прочитали все инсайды и сливы, изучили все тренды и официальные данные, чтобы разобраться, каким будет Mercedes-Benz C-класса нового поколения. А потом взяли и нарисовали его.

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