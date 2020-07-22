Купеобразный Тигуан, семь электромоторов в один Мустанг и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новейший купе-кроссовер VW, семь электромоторов в Mustang, поиски Toyota Camry после вечеринки и другие события среды, 22 июля 2020 года.
В Китае сертифицирован купе-кроссовер Tiguan с приставкой X в названии. Помимо опубликованных фото, стали известны и технические подробности о новинке. Полноценная премьера состоится в ближайшие месяцы.
Подразделение Ford Performance подготовило очень «злую» версию электрического кроссовера Mustang Mach-E. Она оснащена семью электромоторами суммарной отдачей 1419 лошадиных сил. Новинку покажут на одном из ближайших этапов NASCAR.
Владелец японского седана накануне изрядно выпил и начисто забыл, где оставил автомобиль. Искать машину он решил по старинке, с помощью расклейки объявлений по всему городу.
Грузовик 1967 года выпуска возил ракеты в индийской армии, после чего был продан частному лицу. Коллекционер Дорасвами Навин купил 53-летнюю машину и полностью её отреставрировал.
Американцы удвоили тираж особой серии возрождённого внедорожника. Этого оказалось мало для удовлетворения клиентского спроса и вполне достаточно для волны возмущений со стороны ценителей, посчитавших увеличение тиража угрозой коллекционной стоимости будущего раритета.
Купе Shelby GT350R продали на торгах за 3,85 миллиона долларов. На этом автомобиле когда-то выступал известный гонщик Кен Майлз, роль которого в фильме «Форд против Феррари» исполнил Кристиан Бэйл.
Хэтчбек не справился с тестом. В ходе упражнения Гольф не сумел чисто выполнить переставку: сбил несколько конусов и не вернулся в коридор после объезда препятствия.
Мы решили вспомнить все автомобили, которым по-настоящему не повезло в ходе съёмок шоу Top Gear, а заодно и The Grand Tour. От половины из машин остались только угли и электроугли!