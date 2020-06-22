Самые угоняемые машины на самоизоляции, «Майбах» из Mercedes-Benz GLE и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Попытка тюнеров затмить флагманский кроссовер Maybach, самые угоняемые машины в период карантина, Lamborghini вместо картины и другие события понедельника, 22 июня 2020 года
Страховые компании раскрыли статистику угонов за время введённых в стране ограничений. Среди марок самыми популярными у злоумышленников оказались Toyota, Kia и Hyundai. Кроме того, повышенный интерес вызвали модели японского «премиума».
Немцы из мастерской Hofele Design основательно доработали среднеразмерный кроссовер GLE. Тюнинг-проект получил имя Hofele Ultimate HGLE и внешность в духе флагманского Mercedes-Maybach GLS. Интерьер тоже был существенно изменён.
Аукционный дом Mecum готовит к торгам прототип Diablo VT 6.0. Автомобиль является шоу-каром и не предназначен для передвижения по дорогам. Зато его можно повесить на стену в гостиной.
В Сети появилось короткое видео с осмотром мощнейшей версии M5. Битурбированный 4.4-литровый мотор новинки будет выдавать 650 лошадиных сил и 800 ньютон-метров крутящего момента. Помимо этого хардкорный BMW M5 SC получит особый обвес и статус лимитированной серии.
В течение 2020 года корейский кроссовер получит полностью электрическую силовую установку от модели Hyundai Kona Electric. Последняя предлагается в двух модификациях: мощностью 136 и 204 лошадиные силы. Запас хода самой мощной версии Kona составляет 470 км.
В ролике с участием топ-менеджера компании мелькает новенький кроссовер без защитной маскировки. Новая Mokka станет первым серийным Opel с принципиально новым лицом. Вдобавок у автомобиля изменится платформа.
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