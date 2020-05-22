Bugatti Chiron с пробегом за три года подешевел на 49 миллионов рублей

Тысячи побитых градом машин, новые кроссы VW для России и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Скопление автомобилей, не переживших австралийский град, Тесла-кабриолет по крышесносной цене, три новых кроссовера VW для России и другое: важнейшие события пятницы, 22 мая 2020 года

Взгляните: автомобили заполонили огромную парковку. Январский град нанёс им сильные повреждения и превратил в неликвид. Потом в дело вмешался коронавирус.


До 2028 года Volkswagen наладит российское производство новых моделей — все они будут кроссоверами. Сначала мы познакомимся с Tarek, копией Skoda Karoq, а две другие модели немцы назовут позже.  


Речь - о самой доступной Model 3. Доработанная версия электрокара с откидной крышей от компании NCE оценивается почти в 40 тысяч долларов (2,84 млн. ₽). Почти столько же стоит сама Model 3.


Говорят, кросс-хэтчбек оказался самой непопулярной моделью Lada, и на заводе постепенно сворачивают его производство. Вскоре Xray можно будет купить только под заказ.


В рамках смягчения коронавирусных ограни­чений в столице снова можно арендовать машину — уже с 25 мая. Правда, автомобиль можно взять минимум на пять дней, предварительно оформив цифровой пропуск.


Чтобы разобрать партию быстрейших Mini JCW GP с 306-сильным мотором потребовались всего сутки. На 30 доступных хот-хэтчей пришлось 150 заявок.


За два месяца продаж в России новенький кроссовер попал в топ-25 рынка и расширил комплектации. Подробно выясняем, в чём прелесть Селтоса и какие у него недостатки.


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