Тысячи побитых градом машин, новые кроссы VW для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Скопление автомобилей, не переживших австралийский град, Тесла-кабриолет по крышесносной цене, три новых кроссовера VW для России и другое: важнейшие события пятницы, 22 мая 2020 года
Взгляните: автомобили заполонили огромную парковку. Январский град нанёс им сильные повреждения и превратил в неликвид. Потом в дело вмешался коронавирус.
Речь - о самой доступной Model 3. Доработанная версия электрокара с откидной крышей от компании NCE оценивается почти в 40 тысяч долларов (2,84 млн. ₽). Почти столько же стоит сама Model 3.
Говорят, кросс-хэтчбек оказался самой непопулярной моделью Lada, и на заводе постепенно сворачивают его производство. Вскоре Xray можно будет купить только под заказ.
В рамках смягчения коронавирусных ограничений в столице снова можно арендовать машину — уже с 25 мая. Правда, автомобиль можно взять минимум на пять дней, предварительно оформив цифровой пропуск.
Чтобы разобрать партию быстрейших Mini JCW GP с 306-сильным мотором потребовались всего сутки. На 30 доступных хот-хэтчей пришлось 150 заявок.
За два месяца продаж в России новенький кроссовер попал в топ-25 рынка и расширил комплектации. Подробно выясняем, в чём прелесть Селтоса и какие у него недостатки.