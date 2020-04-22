Новые полномочия полицейских в России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Сотрудникам полиции разрешат вскрывать машины, если в этом будет необходимость, китайский конкурент УАЗ Патриот получил рублёвый ценник и другое: самые интересные события среды, 22 апреля 2020 года.
Полиции собираются разрешить вскрывать чужие автомобили для спасения людей или предотвращения преступлений. Законопроект скоро рассмотрят в Госдуме.
До России добрался рамный китайский внедорожник Haval H5, который прежде предлагался на нашем рынке под названием Great Wall Hover. Он поборется за покупателей с УАЗ Патриот.
В Сочи разбили очень редкий и очень дорогой Dodge Viper, доработанный американским тюнинг-ателье Hennessey Performance. Купе сильно пострадало после удара о дерево. Незадолго до ДТП машину выставили на продажу на Авто.ру.
Фотограф британского журнала Evo Доминик Фрейзер решил воссоздать в домашних условиях знаменитые снимки, сделанные в эпоху раллийной «Группы Б». Декорации и героев он делает из Lego.
Компании MINI пришлось поменять название колёсных дисков, которые ставятся на электрический хэтчбек, из-за того что оно напоминает о коронавирусе.
Японские блогеры воссоздали кадры манги Initial D про уличные гонки. Авторы ролика использовали всё, что попалось им под руки — ластики, ракетки, кеды и даже вантуз.
Собрали лучшие истории про первые штрафы пользователей Авто.ру. Получилось отличное чтиво на вечер, но не нарушайте!
Насколько хорошо вы разбираетесь в советских автомобилях? Легко отличите ВАЗ-2105 от ВАЗ-2107? А если только по фрагменту?
Мы собрали самый полный гид по украшениям для салонов машин: от шторок на окна до танцующих цветов! Кстати, в этом же материале есть ссылка на очень крутой и интересный конкурс, победитель которого получит iPad Pro 11!