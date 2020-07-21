Россия без нового Дастера, неудачная поездка Теслы и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Отложенный запуск «российского» Duster, досадное ДТП автономной Теслы, тест чудом выжившего спорткара из 90-х и другие события вторника, 21 июля 2020 года
Запуск производства обновлённого кроссовера в России, по слухам, перенесён на неопределённый срок. Изначально новинку планировалось поставить на московский конвейер Renault в августе, но теперь проект под вопросом.
На французском интернет-форуме опубликован тизер салона Tucson нового поколения. Судя по эскизу, внутри будут цифровая приборная панель и большой экран мультимедийки.
Британская компания выставила на продажу редкое спорткупе Subaru Impreza WRX STI 22B 1998 года, сохранившее состояние новой машины. Пробег — 271 миля (436 км). Цена — 295 000 фунтов (26,5 миллиона рублей).
Новый электрический седан сможет проехать на одном заряде свыше 700 километров. Таким образом, EQS превзойдёт самый дальнобойный электрокар современности в лице Tesla Model S Long Range Plus.
Внедорожник Dodge врезался в Теслу с включенным автопилотом, когда та пыталась избежать столкновения с полуприцепом. Инцидент произошёл на одной из магистралей США. На видео всё сняла другая Тесла.
Немцы из издания Sport Auto провели тесты новейшего Porsche 911 Turbo S на автодроме Хоккенхаймринг и выяснили, что новинка быстрее некоторых полнокровных гипермашин наших дней. Каких именно?
Хэтчбеку Scala отрезали крышу, усилили днище и оставили по одной двери с каждого борта. Второго ряда сидений у машины нет. В задней части кузова установлена панель с двумя «горбами» и небольшое антикрыло.
История чуть не стёрла её в пыль. Она могла исчезнуть, как и многие другие самоделки