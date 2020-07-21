Названы гиперкары, которые оказались медленнее нового Porsche 911 Turbo S

Россия без нового Дастера, неудачная поездка Теслы и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Отложенный запуск «российского» Duster, досадное ДТП автономной Теслы, тест чудом выжившего спорткара из 90-х и другие события вторника, 21 июля 2020 года

Запуск производства обновлённого кроссовера в России, по слухам, перенесён на неопре­делённый срок. Изначально новинку планиро­валось поставить на московский конвейер Renault в августе, но теперь проект под вопросом.

На французском интернет-форуме опубликован тизер салона Tucson нового поколения. Судя по эскизу, внутри будут цифровая приборная панель и большой экран мультимедийки.

Британская компания выставила на продажу редкое спорткупе Subaru Impreza WRX STI 22B 1998 года, сохранив­шее состояние новой машины. Пробег — 271 миля (436 км). Цена — 295 000 фунтов (26,5 миллиона рублей).

Новый электрический седан сможет проехать на одном заряде свыше 700 кило­метров. Таким образом, EQS превзойдёт самый дально­бойный электрокар современности в лице Tesla Model S Long Range Plus.

Внедорожник Dodge врезался в Теслу с включенным автопилотом, когда та пыталась избежать столкновения с полуприцепом. Инцидент произошёл на одной из магистралей США. На видео всё сняла другая Тесла.

Немцы из издания Sport Auto провели тесты новейшего Porsche 911 Turbo S на автодроме Хоккенхаймринг и выяснили, что новинка быстрее некоторых полнокровных гипермашин наших дней. Каких именно?

Хэтчбеку Scala отрезали крышу, усилили днище и оставили по одной двери с каждого борта. Второго ряда сидений у машины нет. В задней части кузова установ­лена панель с двумя «горбами» и небольшое антикрыло.

История чуть не стёрла её в пыль. Она могла исчезнуть, как и многие другие самоделки 90-х. Но сейчас 2020-й, а внутри живой Лауры пульсирует атмо­сферный V8. Сегодня мы на ней прокатимся!

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