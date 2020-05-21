Редкий Lambo за 99 миллионов, ржавая «капсула времени» ВАЗ-2106 и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Подержанный гиперкар Reventon с космическим ценником, стадионы с десятками тысяч брошенных машин и другое: важнейшие события четверга, 21 мая 2020 года
В продаже на Авто.ру появился родстер Lamborghini Reventon. Один из 15 экземпляров. Суперкар с пробегом 9000 километров продаётся ради обновления коллекции и дороже, чем в день своего дебюта.
Седан 1991 года выпуска практически не ездил и хранился в гараже. Но время его не пощадило: ржавчина подобралась к деталям подвески и хромированным бамперам.
На стоянках крупнейших стадионов скопилось несколько десятков тысяч прокатных автомобилей. Из-за пандемии коронавируса услугой аренды стало некому пользоваться.
Renault провела онлайн-премьеру обновлённого кроссовера. У него появился 150-сильный наддувный мотор от Arkana, перенастроенное шасси, куча опций и более высокий ценник. Отныне самый доступный Kaptur стоит
В ролике, посвящённом хэтчбеку Golf нового поколения, с чернокожим мужчиной разглядели неприятное сленговое слово. Volkswagen спешно удалил рекламу из Instagram.
Осенью с молотка пустят коллекцию из трёх уникальных машин с нержавеющими кузовами. Автомобили созданы Фордом и металлургической компанией Allegheny Ludlum. Все три продадут одним лотом, а ценник обещает быть высоким.
Британцы вывели на тесты удлинённую версию Evoque с третьим рядом сидений. Кажется, Mercedes-Benz GLB вскоре получит наглого соперника.
Мы пофантазировали, как бы выглядели современные модели, если бы в моду внезапно вошли толстые покрышки. Спойлер: они бы выглядели очень круто.