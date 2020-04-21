Почти новая «вишнёвая девятка» времён СССР и другие новости дня

В мире много всего очень большого — самые высокие небоскрёбы, самые большие заводы. Мы решили вспомнить всё самое-самое из автомобильного мира: огромные музеи, гигантские парковки и другие места, где одновременно способны находиться тысячи и даже десятки тысяч автомобилей.