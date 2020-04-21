«Величайший автомобильный музей» провёл онлайн-экскурсию по запасникам

Почти новая «вишнёвая девятка» времён СССР и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

«Девятка» с крошечным пробегом, плавающая Тесла, Приора-паук, редкий Мерседес, брошенный в гараже на 44 года, и другое: самые интересные события вторника, 21 апреля 2020 года.

На просторах Украины найден хэтчбек ВАЗ-21093, на одометре которого значатся 62 километра. Машина проехала от автосалона до гаража, в котором и осталась на следующие 30 лет.

Илон Маск заявил, что на пикапе Cybertruck можно ездить по воде и он не утонет. Как минимум, не сразу.

Компания Audi показала седан A3 нового поколения. По технике он идентичен хэтчбеку A3 Sportback, который представили в марте. Однако четырёхдверка не только крупнее родственной пятидверки, но и больше, чем седан A4 первого поколения.

В Краснодаре из Lada Priora сделали огромного паука. Пока он не ходит, но позже собирается это сделать.

Американская семья получила в наследство гараж и обнаружила в нём родстер Mercedes-Benz 300 SL, простоявший без движения 44 года. Находку решили продать — за автомобиль собираются выручить больше миллиона долларов.

Организаторы Московского международного автосалона объявили об отмене мероприятия. Среди причин — пандемия коронавируса, проблемы в экономике и резкое снижение продаж новых автомобилей.

Автомобильный музей Петерсена опубликовал часовой виртуальный тур по своим запасникам. В них хранятся 250 редчайших автомобилей, которые не входят в постоянную экспозицию музея.

В мире много всего очень большого — самые высокие небоскрёбы, самые большие заводы. Мы решили вспомнить всё самое-самое из автомобильного мира: огромные музеи, гигантские парковки и другие места, где одновременно способны находиться тысячи и даже десятки тысяч автомобилей.

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