Появились тизеры электрокроссовера SsangYong

«Немецкие» Лады 4x4, способ снизить транспортный налог и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Возможность выпуска Lada 4x4 в Германии, первые изображения обновлённого Genesis G70, две хорошие новости для водителей и другие события понедельника, 20 июля 2020 года

Группа энтузиастов планирует начать мелко­серийное произ­водство русского внедорож­ника в немецком Магде­бурге. У дизайнеров и инженеров уже имеются необходимые для запуска договорён­ности. Произ­водство Lada 4x4 позволило бы создать 4000 рабочих мест.

С 20 июля в России заработала программа субсидиро­вания перевода авто­мобилей на природный газ — государ­ство и Газпром возьмут на себя почти полную стоимость процедуры. Раньше переоборудование обходилось в сумму до 110 тысяч рублей.

На американский онлайн-аукцион выставлено спорткупе BMW M3 первого поколения в идеальном состоянии со скромным пробегом. Макси­мальная ставка составляет 121 000 долларов. Новое купе BMW M4 обойдётся в США в половину этой суммы. 

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для тех, кто владеет, но не пользуется авто­мобилем. Главное условие — сдача госномеров на хранение в ГИБДД. Соответствующее письмо направлено в МВД на рассмотрение.

Toyota представила «спортивную» версию седана Corolla — GR Sport. Новинка отличается от стандартной четырёхдверки внешним декором, рядом изменений в салоне и обещает добраться до нашего рынка. 

Росстандарт объявил об отзыве дизельных Kodiaq и Tiguan, изготовленных с 2019 по 2020 год. Причина — возможная утечка топлива. Сервисная кампания затронет 2472 кроссовера. 

Младшая модель Genesis теперь будет похожа на старшие. Причём не только снаружи. Мы изучили всю доступную информацию и сделали максимально реалистичные рендеры новинки. 

Сейчас не лучшее время для покупки баснословно дорогих машин. Однако в 2020 году сразу две компании анонсировали новинки ценой несколько миллионов долларов. Вспоминаем, какие автомобили уже стоят дороже, чем некоторые средневековые замки.

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