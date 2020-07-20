«Немецкие» Лады 4x4, способ снизить транспортный налог и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Возможность выпуска Lada 4x4 в Германии, первые изображения обновлённого Genesis G70, две хорошие новости для водителей и другие события понедельника, 20 июля 2020 года
Группа энтузиастов планирует начать мелкосерийное производство русского внедорожника в немецком Магдебурге. У дизайнеров и инженеров уже имеются необходимые для запуска договорённости. Производство Lada 4x4 позволило бы создать 4000 рабочих мест.
С 20 июля в России заработала программа субсидирования перевода автомобилей на природный газ — государство и Газпром возьмут на себя почти полную стоимость процедуры. Раньше переоборудование обходилось в сумму до 110 тысяч рублей.
На американский онлайн-аукцион выставлено спорткупе BMW M3 первого поколения в идеальном состоянии со скромным пробегом. Максимальная ставка составляет 121 000 долларов. Новое купе BMW M4 обойдётся в США в половину этой суммы.
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для тех, кто владеет, но не пользуется автомобилем. Главное условие — сдача госномеров на хранение в ГИБДД. Соответствующее письмо направлено в МВД на рассмотрение.
Toyota представила «спортивную» версию седана Corolla — GR Sport. Новинка отличается от стандартной четырёхдверки внешним декором, рядом изменений в салоне и обещает добраться до нашего рынка.
Росстандарт объявил об отзыве дизельных Kodiaq и Tiguan, изготовленных с 2019 по 2020 год. Причина — возможная утечка топлива. Сервисная кампания затронет 2472 кроссовера.
Младшая модель Genesis теперь будет похожа на старшие. Причём не только снаружи. Мы изучили всю доступную информацию и сделали максимально реалистичные рендеры новинки.
Сейчас не лучшее время для покупки баснословно дорогих машин. Однако в 2020 году сразу две компании анонсировали новинки ценой несколько миллионов долларов. Вспоминаем, какие автомобили уже стоят дороже, чем некоторые средневековые замки.