Лада «Жёлтая акула» в заброшенном гараже, Nissan за 78 000 000 рублей и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Пыльный прототип «Жёлтой акулы», дурно пахнущий Кадиллак, GT-R по цене особняка и другое: важнейшие события среды, 20 мая 2020 года
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Оставленные под открытым небом седаны Camry направят социальным службам для борьбы с распространением коронавируса.
Изначально владелица требовала с дилерского центра 66 миллионов рублей. Всему виной стал очень плохой запах в салоне машины.
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