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Лада «Жёлтая акула» в заброшенном гараже, Nissan за 78 000 000 рублей и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Пыльный прототип «Жёлтой акулы», дурно пахнущий Кадиллак, GT-R по цене особняка и другое: важнейшие события среды, 20 мая 2020 года

Под слоем пыли оказалась знаменитая «Жёлтая акула» с форсированным мотором и доработанным шасси. Когда-то она блистала на автошоу.


Шпионы засняли кроссовер второго поколения с непривычным дизайном. У него внутри — кожа, большие дисплеи и шайба вместо рычага коробки передач.


Живой экземпляр эксклюзивного GT-R50, придуманного при участии ателье Italdesign, готов. Это самый дорогой автомобиль марки, а всего таких сделают 50.


Оставленные под открытым небом седаны Camry направят социальным службам для борьбы с распространением коронавируса. 


Изначально владелица требовала с дилерского центра 66 миллионов рублей. Всему виной стал очень плохой запах в салоне машины. 


Новинку выпускает калининградский «Автотор». Уже известны силовые агрегаты и дата старта продаж: всё случится 1 июня 2020 года.


Пожар, ссора или собака за рулём. Догадаетесь, что произошло с каждой из машин в нашем новом тесте?


Собрали лучшие комментарии пользователей Авто.ру о первых машинах-дешёвках и покупках за миллионы рублей. От «Запорожца» до G-Class, от Жигулей до Rolls-Royce Phantom.

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