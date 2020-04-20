Хонда запустила рекламу, которую сняли не выходя из дома

Срок продления просроченных прав и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Автоматическое продление прав, Кларксон, не попавший в Россию из-за коронавируса и необычные автомобили-близнецы, о которых вы не слышали: всё самое важное и интересное за понедельник, 20 апреля.

По распоряжению президента, россиянам разрешили временно не менять водительские права, если срок их действия заканчивается после 1 февраля. Такие документы будут действи­тель­ными вплоть до 15 июля.

АвтоВАЗ начал лишать владельцев Лад гарантии на двигатели, блоки управления которых подвергались изменениям или доработкам — например, чип-тюнингу. Выявлять такие моторы будут дилеры компании во время ТО или гарантийного ремонта. Говорят, спрятать данные от заводских гаджетов не получится.

Один из эпизодов шоу The Grand Tour очень хотели снять в России, однако пандемия коронавируса помешала этому. По словам Джереми Кларксона, съёмочная группа должна была приехать в РФ в начале апреля, но...

Американский дилер Kia выставил на продажу уникальный прототип Pontiac Banshee. За машину просят 750 000 долларов. Кстати, это цена после скидки, размер которой составляет 3950 долларов.

Компания Honda создала рекламный ролик седана Civic, снятый полностью в домашних условиях. Так компания призывает лишний раз не выходить на улицу в условиях пандемии коронавируса.

Всем известно, что, например, Kia Rio и Hyundai Solaris — это одна и та же машина с разными кузовами. И это нормально: оба бренда формируют один концерн. Но знаете ли вы, что когда-то Hyundai Accent носил шильдик Dodge, а бизнес-седан Honda продавался под брендом Daewoo? Мы нашли 12 пар самых неожиданных автомобилей-близнецов и рассказали о том, откуда они взялись.

Какая новость дня самая интересная?

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