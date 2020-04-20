Срок продления просроченных прав и другие новости дня

Всем известно, что, например, Kia Rio и Hyundai Solaris — это одна и та же машина с разными кузовами. И это нормально: оба бренда формируют один концерн. Но знаете ли вы, что когда-то Hyundai Accent носил шильдик Dodge, а бизнес-седан Honda продавался под брендом Daewoo? Мы нашли 12 пар самых неожиданных автомобилей-близнецов и рассказали о том, откуда они взялись.