Найден один из последних «Запорожцев» с пробегом 17 километров

27 случайно купленных Tesla, рекордный BMW M5 и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Дорогой сюрприз от конфигуратора Tesla, самый дорогой секретный Rolls-Royce, быстрейший на Земле седан BMW и другие события пятницы, 19 июня 2020 года.

Ателье infinitas объявило о создании проекта Hurricane 2 на базе BMW M5. На этой модели тюнеры планируют установить рекорд скорости для дорожных седанов. Сейчас рекордной считается планка в 379 км/ч, установленная электрическим прототипом Lucid Air.


Пользователь из Германии по ошибке разместил на сайте Теслы 27 заказов на седаны Model 3, хотя планировал купить только один. Общая сумма составила 1 404 000 евро (110 млн. ₽), а вот отмена случайно выбранных автомобилей обошлась бы ему в 2700 евро (210 тыс. ₽). Что же он сделал?


Уже готов тизер модели, которая будет построена в единственном экземпляре и обещает стать самым дорогим новым автомобилем в истории. Таинственный Rolls-Royce получит двухдверный кузов с покатой крышей, камеры вместо зеркал и непривычно тонкие фонари.


Заводская команда АвтоВАЗа разработала спортивную модификацию Granta. Хэтч подготовлен для участия в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок и оснащён 165-сильным атмосферником, который крутится до 8000 оборотов в минуту.


В Индии мужчина приобрёл новый Volkswagen Polo, но так и не успел насладиться покупкой: покинуть стоянку автосалона без аварии не получилось, и машина перевернулась спустя пару секунд после торжественного выезда.


Украинский блогер поделился видеороликом с осмотром удачно сохранившегося ЗАЗ-968М. На одометре машины значатся всего 17 километров пробега. «Запорожец» был выпущен в 1994 году — в последний год производства модели!


Чем прославилась современная эра коучбилдинга: от безумных тюнинг-проектов до возвращения к забытому ремеслу. Рассказываем, почему 1980-е можно называть автомобильной «эпохой возрождения».


Кажется, в ближайшем будущем обычные городские хэтчбеки станут никому не интересны. Выясняем, для чего именно корейцы привезли новый XCeed в Россию и при чём здесь… Citroen.


И новость дня — это...

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