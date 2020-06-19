27 случайно купленных Tesla, рекордный BMW M5 и другие новости дня

Пользователь из Германии по ошибке разместил на сайте Теслы 27 заказов на седаны Model 3, хотя планировал купить только один. Общая сумма составила 1 404 000 евро (110 млн. ₽), а вот отмена случайно выбранных автомобилей обошлась бы ему в 2700 евро (210 тыс. ₽). Что же он сделал?



