27 случайно купленных Tesla, рекордный BMW M5 и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Дорогой сюрприз от конфигуратора Tesla, самый дорогой секретный Rolls-Royce, быстрейший на Земле седан BMW и другие события пятницы, 19 июня 2020 года.
Ателье infinitas объявило о создании проекта Hurricane 2 на базе BMW M5. На этой модели тюнеры планируют установить рекорд скорости для дорожных седанов. Сейчас рекордной считается планка в 379 км/ч, установленная электрическим прототипом Lucid Air.
Пользователь из Германии по ошибке разместил на сайте Теслы 27 заказов на седаны Model 3, хотя планировал купить только один. Общая сумма составила 1 404 000 евро (110 млн. ₽), а вот отмена случайно выбранных автомобилей обошлась бы ему в 2700 евро (210 тыс. ₽). Что же он сделал?
Уже готов тизер модели, которая будет построена в единственном экземпляре и обещает стать самым дорогим новым автомобилем в истории. Таинственный Rolls-Royce получит двухдверный кузов с покатой крышей, камеры вместо зеркал и непривычно тонкие фонари.
Заводская команда АвтоВАЗа разработала спортивную модификацию Granta. Хэтч подготовлен для участия в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок и оснащён 165-сильным атмосферником, который крутится до 8000 оборотов в минуту.
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Украинский блогер поделился видеороликом с осмотром удачно сохранившегося ЗАЗ-968М. На одометре машины значатся всего 17 километров пробега. «Запорожец» был выпущен в 1994 году — в последний год производства модели!
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