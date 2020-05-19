Новый Chevrolet Corvette разогнали до рекордных 330 км/ч

56 седанов Camry в челябинском лесу, Prado из полена и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Десятки брошенных в лесу седанов, деревянный Land Cruiser, привет от Кена Блока и другое: самые важные события вторника, 19 мая 2020 года

Седаны на сумму 120 миллионов рублей оказались не нужны из-за коронавируса и уже полгода стоят под открытым небом без движения.


Владелец хот-хэтча выехал на дорогу без страховки. Теперь машину могут уничтожить.


У деревянного внедорожника распахиваются двери и работает подвеска.


Кроссовер-компактвэн вернулся спустя пять лет — теперь он чуть короче и сильно круче.


Не самый лучший тюнинг, не самая удачная продажа. Зато, возможно, это — самый дешёвый Bugatti.


Не только Джимхана, Форд и ралли. Всё, что вы могли не знать о звезде YouYube.


Волга-Кайен, Huracan «Булава», 1100-сильная «восьмёрка» за 13 миллионов и другие. И все сделаны в РФ.


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