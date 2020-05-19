56 седанов Camry в челябинском лесу, Prado из полена и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Десятки брошенных в лесу седанов, деревянный Land Cruiser, привет от Кена Блока и другое: самые важные события вторника, 19 мая 2020 года
Седаны на сумму 120 миллионов рублей оказались не нужны из-за коронавируса и уже полгода стоят под открытым небом без движения.
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