Рекордно дорогой бензин, изображения роскошного BMW X8 M и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новый рекорд для цены российского топлива, обновлённый Mercedes-AMG, старенький Plymouth специального назначения и другие события четверга, 18 июня 2020 года
Британский комик Пэдди Макгиннесс в ходе съёмок нового эпизода автошоу попал в аварию: не справился с управлением на мокрой дороге и разбил редкий суперкар Lamborghini Diablo. Вместе с машиной пострадал забор, а вот сам Пэдди отделался испугом.
Стоимость бензина АИ-95 на международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд 2018 года. По итогам торгов 17 июня топливо подорожало на 450 рублей и стоит
Седан и универсал Mercedes-AMG E 63, а также их хардкорные
Выставленным на торги Plymouth Grand Voyager 1998 года пользовалась неназванная спецслужба США. Из вэна велось скрытое наблюдение: в салоне установлен телевизор и ящик для оборудования, окна изнутри закрыты щитками, а спецсигнал на крыше скрывает перископ с видеокамерой.
В Сети неожиданно появились фотографии обновлённого британского кроссовера — с новой овальной передней оптикой и крупными воздухозаборниками. Любопытно, что сама компания не показывала тизеры и не анонсировала дату премьеры модели.
Электрический Mustang Mach-E станет первым Ford с продвинутой системой автопилотирования. Функция Active Drive Assist (ADA) позволит на длительное время отпускать руль. Полагаясь на камеры, автопилот будет следить не только за дорогой, но и за взглядом водителя, даже если тот наденет очки.
Внедорожник Beijing BJ80 спустя четыре года после начала производства подвергся первой модернизации. Рамная модель, габаритами и внешностью схожая с Mercedes-Benz
Мир потихоньку готовится к дебюту X8 — самого дорогого и роскошного кроссовера BMW. Новинку пока не ловили на испытаниях и даже не показывали концепт. Но нам кажется, что в Мюнхене готовят что-то вот такое.