Пилот Формулы-1 проехал на гоночной Ferrari по улицам Маранелло

Рекордно дорогой бензин, изображения роскошного BMW X8 M и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Новый рекорд для цены российского топлива, обновлённый Mercedes-AMG, старенький Plymouth специального назначения и другие события четверга, 18 июня 2020 года

Британский комик Пэдди Макгиннесс в ходе съёмок нового эпизода автошоу попал в аварию: не справился с управ­лением на мокрой дороге и разбил редкий суперкар Lamborghini Diablo. Вместе с машиной пострадал забор, а вот сам Пэдди отделался испугом.


Стоимость бензина АИ-95 на между­народной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд 2018 года. По итогам торгов 17 июня топливо подорожало на 450 рублей и стоит 56 750 ₽ за тонну.


Седан и универсал Mercedes-AMG E 63, а также их хардкорные S-версии пережили рестайлинг. Большая часть изменений пришлась на дизайн, но кое-какие улучшения получила техника. Правда, мощностные показатели остались на прежнем уровне: 571 л.с. для версии E 63 и 612 л.с. — для E 63 S.


Выставленным на торги Plymouth Grand Voyager 1998 года пользовалась неназванная спецслужба США. Из вэна велось скрытое наблюдение: в салоне установ­лен теле­визор и ящик для оборудо­вания, окна изнутри закрыты щитками, а спецсигнал на крыше скрывает перископ с видеокамерой.


В Сети неожиданно появились фотографии обновлённого британского кроссовера — с новой овальной передней оптикой и крупными воздухозаборниками. Любопытно, что сама компания не показывала тизеры и не анонси­ровала дату премьеры модели. 


Электрический Mustang Mach-E станет первым Ford с продвинутой системой авто­пилоти­рования. Функция Active Drive Assist (ADA) позволит на длительное время отпускать руль. Полагаясь на камеры, автопилот будет следить не только за дорогой, но и за взглядом водителя, даже если тот наденет очки. 


Внедорожник Beijing BJ80 спустя четыре года после начала производства подвергся первой модернизации. Рамная модель, габаритами и внешностью схожая с Mercedes-Benz G-класса, получила 280-сильный V6, заниженную на 20 мм подвеску и 10,25-дюймовую цифровую приборку в салоне.


Мир потихоньку готовится к дебюту X8 — самого дорогого и роскошного кроссовера BMW. Новинку пока не ловили на испытаниях и даже не показывали концепт. Но нам кажется, что в Мюнхене готовят что-то вот такое.


Какая новость для вас — самая-самая?

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