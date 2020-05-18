Самый дикий Аурус, шестиколёсный дом-УАЗ и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Внедорожный седан Aurus, шестиколёсный автодом из «Буханки» и другое: самые важные события понедельника, 18 мая 2020 года
Люкс-седан в диком тюнинге оснастят лифтом подвески и заставят полюбить оффроуд.
Немецкий клиент хотел необычный внедорожный кемпер. Он его получил.
Начался приём заказов на лифтбек. Желающим отдать деньги за Rio или Solaris стоит хорошо подумать.
Шустрая крыша-колпак, продвинутый круиз и почти 9 миллионов за полноприводный спорткар.
В Исландии нашли электромобиль с «лицом» от баварских машин. И что-то в этом есть...
На заводе в Ульяновске внедрили коридор с лампами для поиска дефектов покраски.
Полтора миллиарда рублей — за возможность набить машинами 2500-метровое хранилище.
От Range Rover до армейской дичи: кислородные маски, капитанские кресла и охрана в багажнике.