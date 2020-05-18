Hummer H1 попробовал перетянуть два внедорожника и пикап. Одновременно

Самый дикий Аурус, шестиколёсный дом-УАЗ и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Внедорожный седан Aurus, шестиколёсный автодом из «Буханки» и другое: самые важные события понедельника, 18 мая 2020 года

Люкс-седан в диком тюнинге оснастят лифтом подвески и заставят полюбить оффроуд.


Немецкий клиент хотел необычный внедорожный кемпер. Он его получил.


Начался приём заказов на лифтбек. Желающим отдать деньги за Rio или Solaris стоит хорошо подумать.


Шустрая крыша-колпак, продвинутый круиз и почти 9 миллионов за полноприводный спорткар.


В Исландии нашли электромобиль с «лицом» от баварских машин. И что-то в этом есть...


На заводе в Ульяновске внедрили коридор с лампами для поиска дефектов покраски.


Полтора миллиарда рублей — за возможность набить машинами 2500-метровое хранилище.


От Range Rover до армейской дичи: кислородные маски, капитанские кресла и охрана в багажнике.


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