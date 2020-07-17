Блошиный рынок ретрокаров, рассекреченные моторы для Tucson и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Рынок олдтаймеров в Подмосковье, мастерство управления бульдозером на обрыве, 60-сильный электромотор для нового Туссана и другие события пятницы, 17 июля 2020 года
Мировая премьера Tucson нового поколения может состояться в августе. Базовым мотором станет бензиновая 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью 183 л.с. Компанию ей составят 294-сильный 2,5
В Архангельском начал работу рынок, посвящённый классическим автомобилям и предметам, связанным с автокультурой. Это одновременно и торговая площадка, и тусовка единомышленников.
Немцы вывели на рынок «заряженные» модификации SQ7 и SQ8 с бензиновым V8 мощностью 507 л.с. Они на 0,7 секунды быстрее в разгоне до «сотни», чем дизельные SQ7 и SQ8.
Электрокар врезался в припаркованный патрульный автомобиль, который, в свою очередь, ударил стоящую перед ним карету скорой помощи.
Бренд Saleen переделает Bronco в стиле классического гоночного внедорожника, известного под прозвищем Big Oly. Помимо новой внешности автомобиль получит доработанное шасси.
Водитель продемонстрировал смелость, граничащую с безумием, и мастерство управления техникой на высокогорном американском перевале «Чёрный медведь».
17 июля город накрыл мощный ливень с градом. За полчаса выпала полумесячная норма осадков. Улицы превратились в реки. Последствиями стихии очевидцы делятся в социальных сетях.
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