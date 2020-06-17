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BMW XXX6 с переставленными дверями и новая М5, «лицо» Мазды на Isuzu и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Стимпанковый BMW X6 с дверями задом наперёд, новый пикап Mazda, подешевевшее ОСАГО и другие события среды, 17 июня 2020 года.

Баварский автопроиз­водитель представил горячий седан M5 и его хардкорную версию M5 Competition. Последняя получила аморти­­заторы от M8 Gran Coupe и прибавила в комфорте. Техника осталась без изменений: 4,4-литровый V8 развивает 600 л.с. в обычной версии и 625 л.с. в варианте Competition.


В Майами выставлен на продажу кастом-кроссовер BMW X6 2012 года. Проект в стиле стимпанк, названный XXX6, получил очень сложную аэрографию и двери, открывающиеся против хода движения. При этом стоимость машины невелика.


Средняя цена полиса снизилась в 46 субъектах России. По данным российского союза автостраховщиков, в этих регионах проживает 53% всех автовладельцев страны.


Компания представила модель BT-50 третьего поколения. Прежде японский пикап был перелицованной версией Ford Ranger, а теперь он построен на базе Isuzu D-Max. Главной новостью стало оформление передней части в стиле флагманского кроссовера CX-9.


Российская Creta второго поколения получит свой дизайн, не похожий на одно­­имённый вседорожник для рынка Индии или на китайский ix25. Новинку представят в середине 2021 года. Чуть раньше мы увидим кроссовер Palisade, новую Elantra и модернизированный Santa Fe. А позже Россию ждут ещё две новые модели.


Компания Rezvani Motors, занимающаяся созданием брониро­ванных внедорож­ников, показала тизеры пикапа Hercules 6x6. Монстр получит три ведущие оси и компрес­сорный мотор 6.2 V8 с четырёхзначным показателем мощности.


Фантазия человека поистине безгранична. Под влиянием самых разных обстоя­тельств возникают очень неожиданные автомобильные доработки — вот девять самых ярких примеров чумового тюнинга.


Можно ли опознать марку автомобиля по одной лишь кнопке Start/Stop Engine? Попробуем это сделать. Включайте память — будем отличать BMW от Volvo по «кругляшу» стартёра.


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