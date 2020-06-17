BMW XXX6 с переставленными дверями и новая М5, «лицо» Мазды на Isuzu и другие новости дня

Российская Creta второго поколения получит свой дизайн, не похожий на одно­­имённый вседорожник для рынка Индии или на китайский ix25. Новинку представят в середине 2021 года. Чуть раньше мы увидим кроссовер Palisade, новую Elantra и модернизированный Santa Fe. А позже Россию ждут ещё две новые модели.



