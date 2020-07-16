Новый кроссовер Skoda, очень быстрый Porsche и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Фото чешского кроссовера-новинки, 580-сильный Porsche 911, суперкомпактная премьера от Nissan и другие события четверга, 16 июля 2020 года
Прототип электрического кроссовера Enyaq с предсерийным кузовом попал в объективы в ходе тестов. Новинку сфотографировали в лёгком камуфляже, позволяющем рассмотреть почти все детали.
По отдаче мотора и динамике новая модификация сравнялась с 911 Turbo S прошлого поколения. До
Немцы анонсировали ряд апдейтов для «Гелика». В цветовую палитру вернулись архивные оттенки, широкоформатный кокпит стал частью базовой комплектации, а к режимам движения добавился новый — Desert.
Салон модели H6 получил весьма компактную цифровую приборку, зато широкоформатный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, китайская новинка лишилась привычного селектора трансмиссии. И это далеко не все метаморфозы.
В продаже на Авто.ру появился уникальный полуторный фургон, разработанный УАЗом совместно с НАМИ. До серийного производства в СССР модель не дошла, зато выпуск был налажен в Польше. Начальная цена — от 400 тысяч рублей.
В Индии прошла премьера суперкомпактной новинки Nissan Magnite. Модель дебютировала в виде концепта, но продажи начнутся совсем скоро. Предполагаемая цена – 525 000 рупий (494 600 рублей).
Автопроизводитель объявил об отзывной кампании для модели Octavia. В автомобилях обнаружен дефект замка задних ремней безопасности. Под сервисную акцию попали 73 машины, выпущенные в 2020 году.
Вода остаётся злейшим врагом любого автомобиля. Это сполна ощутили 10 машин, которые просто ехали по дорогам, пока не случилось это...