Российские Skoda Octavia отозвали из-за ремней безопасности

Новый кроссовер Skoda, очень быстрый Porsche и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Фото чешского кроссовера-новинки, 580-сильный Porsche 911, суперкомпактная премьера от Nissan и другие события четверга, 16 июля 2020 года

Прототип электриче­ского кроссовера Enyaq с пред­серийным кузовом попал в объективы в ходе тестов. Новинку сфото­графи­ровали в лёгком камуфляже, позволяющем рас­смотреть почти все детали.


По отдаче мотора и динамике новая моди­фикация сравнялась с 911 Turbo S прошлого поколения. До 100 км/ч новинка разгоняется на 0,2 секунды быстрее, чем прежде. Максимальная скорость составляет 320 км/ч.


Немцы анонсировали ряд апдейтов для «Гелика». В цветовую палитру вернулись архивные оттенки, широко­­форматный кокпит стал частью базовой комплектации, а к режимам движения добавился новый — Desert.


Салон модели H6 получил весьма компактную цифровую приборку, зато широко­форматный дисплей мульти­медийной системы. Кроме того, китайская новинка лишилась привычного селектора трансмиссии. И это далеко не все метаморфозы.


В продаже на Авто.ру появился уникальный полуторный фургон, разработанный УАЗом совместно с НАМИ. До серийного производства в СССР модель не дошла, зато выпуск был налажен в Польше. Начальная цена — от 400 тысяч рублей.


В Индии прошла премьера суперкомпактной новинки Nissan Magnite. Модель дебютировала в виде концепта, но продажи начнутся совсем скоро. Предполагаемая цена – 525 000 рупий (494 600 рублей).


Автопроизводитель объявил об отзывной кампании для модели Octavia. В автомобилях обнаружен дефект замка задних ремней безопасности. Под сервисную акцию попали 73 машины, выпущенные в 2020 году.


Вода остаётся злейшим врагом любого автомобиля. Это сполна ощутили 10 машин, которые просто ехали по дорогам, пока не случилось это...


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