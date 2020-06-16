Самая первая Тесла попробовала перетянуть грузовик

Брошенные спорткары-самоделки, новый Lexus и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Болгарская свалка с уникальными спорткарами, официальная премьера Lexus IS, машины, которые не боятся смерти, и другие события вторника, 16 июня 2020 года

В США клиент взял купе на тест-драйв, но, проехав всего милю, врезался в дерево, не справившись с управ­лением. И водитель, и его пассажир в порядке, а вот детали машины разбросало на десятки метров вокруг.


В Софии обнаружена необычная стоянка с заброшенными машинами из восьмидесятых, в числе которых — несколько самодельных спорткаров «София-Б». Таких было сделано всего 12, и найденные экземпляры выглядят плачевно.


Журнал Auto Bild совместно с экспертами составил рейтинг надёжных компактных крос­соверов. Из 16 моделей больше всего дефектов на 100 000 километров пути обнаружилось у Duster. А среди лидеров оказались в основном непривычные для нас модели.


Правительство планирует увеличить субсидии на перевод машин с бензина на метан. Так, 60 процентов затрат водителям компенсируют сами власти, а ещё 30 процентов — Газпром. По прогнозам, 10–12 тысяч машин в 2020 году переведут на газ благодаря этой программе.


Японцы официально представили седан Lexus IS нового поколения. Новинка пережила серьёзную модернизацию, но сохранила много знакомых узлов. Собрали всё, что стоит знать о сопернике Audi A3 и BMW 3-Series.


Судя по первым изображениям, C4 третьего поколения можно называть купеобразным кроссовером. Сами французы именуют покатую новинку кросс-хэтчем и готовят мировую премьеру 30 июня. Что нас ждёт? Футуристичный салон, гидроэлементы в подвеске, а также электрическая версия с литерой ё.


Официальной презентации спортседана ещё не было — она прогремит совсем скоро — зато в интернет уже утекли первые снимки. M5 получит новые матричные фары, иной обвес с карбоном, как у флагманского M8, а также более крутую модификацию CS.


В мире есть машины, способные ездить, даже находясь при смерти. Они побывали в страшных авариях, но продолжают передвигаться, несмотря ни на что. Собрали десять удивительных примеров автомобильной живучести.


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