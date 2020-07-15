Запрет б/у запчастей, серийный электрокроссовер Nissan и другие новости дня

Японский бренд представил свой первый электрический кроссовер Ariya. Серийная модель будет доступна в пяти версиях — как с передними ведущими колёсами, так и с системой полного привода. А топовая версия развивает 394 силы и ускоряется до 100 км/ч за 5,1 секунды.



