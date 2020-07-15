Запрет б/у запчастей, серийный электрокроссовер Nissan и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Жёсткие меры в отношении ремонта автомобилей, первый электрический кроссовер Nissan, фото нового Outlander и другие события среды, 15 июля 2020 года
В проекте изменений Техрегламента содержатся предложения запретить в России установку на автомобили компонентов, бывших в употреблении. В списке запрещённых к повторному использованию деталей — в основном те, которые влияют на безопасность.
Немцы презентовали флагманскую модель линейки AMG GT — купе Black Series. Cуперкар оснащён самым мощным серийным мотором V8 в истории марки и аэродинамическим обвесом с активным антикрылом.
Бизнес-седан Kia K5, пришедший на смену модели Optima, встал на конвейер калининградского завода «Автотор». Производство новинки идёт по методу мелкоузловой сборки. О комплектациях и ценах объявят ближе к осени.
Для двухлитровой версии кроссовера стала доступна комплектация Престиж Safety, а для 2,5-литровой — промежуточная Престиж. Все подробности — в новости.
Японский бренд представил свой первый электрический кроссовер Ariya. Серийная модель будет доступна в пяти версиях — как с передними ведущими колёсами, так и с системой полного привода. А топовая версия развивает 394 силы и ускоряется до 100 км/ч за 5,1 секунды.
Замеченный шпионами внедорожник BAIC BJ80 получил необычный кузов с тремя дверями. Новинка выглядит как пятидверка, но боковые двери стали короче, а крыша — заметно выше.
В Твиттере появилось шпионское фото прототипа Mitsubishi Outlander следующего поколения. Кроссовер не в первый раз попадает в объектив, но с каждым разом раскрывается больше деталей, свободных от камуфляжа.
Корбан Корбет, увлечённый автомобилями и анимацией, начал новый проект. Он буквально оживляет на бумаге моторы и работу различных узлов автомобиля.
Изучив предсказуемую статистику продаж 2020 года, мы решили обратиться к другим цифрам — и выяснили, как за 10 лет менялась надёжность супервостребованных автомобилей.