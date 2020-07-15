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Запрет б/у запчастей, серийный электрокроссовер Nissan и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Жёсткие меры в отношении ремонта автомобилей, первый электрический кроссовер Nissan, фото нового Outlander и другие события среды, 15 июля 2020 года

В проекте изменений Техрегла­мента содержатся пред­ложения запретить в России установку на авто­мобили компонентов, бывших в употреб­лении. В списке запрещённых к повторному использо­ванию деталей — в основном те, которые влияют на безопасность.


Немцы презентовали флагманскую модель линейки AMG GT — купе Black Series. Cуперкар оснащён самым мощным серийным мотором V8 в истории марки и аэро­динами­ческим обвесом с активным антикрылом.


Бизнес-седан Kia K5, пришедший на смену модели Optima, встал на конвейер калинин­градского завода «Автотор». Производство новинки идёт по методу мелкоузловой сборки. О комплектациях и ценах объявят ближе к осени.


Для двухлитровой версии кроссовера стала доступна комплектация Престиж Safety, а для 2,5-литровой — промежуточная Престиж. Все подробности — в новости.


Японский бренд представил свой первый электрический кроссовер Ariya. Серийная модель будет доступна в пяти версиях — как с передними ведущими колёсами, так и с системой полного привода. А топовая версия развивает 394 силы и ускоряется до 100 км/ч за 5,1 секунды.


Замеченный шпионами внедорожник BAIC BJ80 получил необычный кузов с тремя дверями. Новинка выглядит как пятидверка, но боковые двери стали короче, а крыша — заметно выше.


В Твиттере появилось шпионское фото прототипа Mitsubishi Outlander следующего поколения. Кроссовер не в первый раз попадает в объектив, но с каждым разом раскрывается больше деталей, свободных от камуфляжа.


Корбан Корбет, увлечённый автомобилями и анимацией, начал новый проект. Он буквально оживляет на бумаге моторы и работу различных узлов автомобиля.


Изучив пред­сказуемую статистику продаж 2020 года, мы решили обратиться к другим цифрам — и выяснили, как за 10 лет менялась надёжность супер­востребо­ванных автомобилей. 


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