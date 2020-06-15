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Электрический ТагАЗ с родины Bugatti, Aurus с синим салоном и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Долгожданный Nissan, непривычный интерьер Aurus Senat, французская копия Tagaz Aquila и другие события понедельника, 15 июня 2020 года

В Сингапуре ярко-жёлтый Aventador S врезался в точно такой же суперкар. Авария произошла на светофоре. После столкновения моторный отсек одного из купе начал дымиться.


Компания MPM Motors построила электрическую копию русского седана Aquila. Новинка с именем Erelis оснащена 136-сильным мотором, батареей на 42 кВт·ч и способна проехать до 300 километров.


Во время процедуры регистрации в ГИБДД очевидцы заметили особый вариант седана Aurus Senat. Люксовая модель получила сине-бежевый салон из кожи со вставками из дымчатого дерева. Нечто подобное можно встретить в каталоге BMW.


В Польше идут торги за седан BMW 740i 1992 года. Больше двадцати лет машина провела в дилерском центре — в ожидании купившего её владельца. Но он так и не пришёл. Текущая ставка составляет всего 7805 евро или 618 000 ₽.


Nissan презентовал в США кроссовер Rogue — он же X-Trail. Укороченная почти на 4 санти­метра новинка получила продвинутую платформу, просторный салон и запомина­ющуюся внешность с двухъярусными фарами.


За день до официальной премьеры в Сети появились фото компактного седана. Скорее всего новинка сохранит прежние агрегаты, но, судя по версии со стайлинг-пакетом F Sport, внешность IS станет намного ярче.


Какие крутые версии Гелика уже можно купить, не дожидаясь 4×4²? Собрали лучшие экземпляры ведущих тюнинг-компаний: с кожаным багажником, защитной бронекапсулой и военной навигационной системой.


Её называют самой заметной дамой автомобильного коммьюнити. Мы пообщались с Supercar Blondie об изоляции, о русских тачках и женском взгляде на идеальный автомобиль. Смотрите наше новое видео.


Новостей много. Новость дня — одна. Какая именно?

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