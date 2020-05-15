Редчайшие Жигули с «автоматом», порт с тысячами непроданных машин и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Дорогой двухпедальный ВАЗ, морской порт с десятками тысяч машин, первые изображения нового S-класса и другое: самые важные события пятницы, 15 мая 2020 года
ВАЗ-2103 с автоматической коробкой из Нидерландов. Встретить такой — неслыханная удача. Купить на Авто.ру — почти событие.
Вот каким будет немецкий флагман без камуфляжа. Мы сделали реалистичные рендеры Mercedes-Benz.
Машины оккупировали весь морской порт. Из-за рухнувших продаж их просто некуда девать.
Попытка кражи Tesla Model 3 закончилась высокотехнологичным провалом. Вот зачем нужны гаджеты.
В Даркнет утекла база ГИБДД со 129 миллионами машин.
На реставрацию эффектной самоделки «Ленинград» ушло шесть лет работы.
Речь идёт о водителях, которые ошиблись при оформлении цифровых пропусков — теперь их обещают не штрафовать.
Рамный внедорожник научат плавать за миллион рублей. Герметичный кузов и водомёт прилагаются.
Ждём, когда новые G80 и GV80 начнут соперничать с немецким люксом.
В чём новый чешский кроссовер изменил идеалам бренда?