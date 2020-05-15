Музейщики BMW показали 65-летнее такси, проехавшее более миллиона километров

Редчайшие Жигули с «автоматом», порт с тысячами непроданных машин и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Дорогой двухпедальный ВАЗ, морской порт с десятками тысяч машин, первые изображения нового S-класса и другое: самые важные события пятницы, 15 мая 2020 года

ВАЗ-2103 с автоматической коробкой из Нидерландов. Встретить такой — неслыханная удача. Купить на Авто.ру — почти событие.


Вот каким будет немецкий флагман без камуфляжа. Мы сделали реалистичные рендеры Mercedes-Benz.


Машины оккупировали весь морской порт. Из-за рухнувших продаж их просто некуда девать.


Попытка кражи Tesla Model 3 закончилась высоко­техно­логич­ным провалом. Вот зачем нужны гаджеты.


В Даркнет утекла база ГИБДД со 129 миллионами машин.


На реставрацию эффектной самоделки «Ленинград» ушло шесть лет работы.


Речь идёт о водителях, которые ошиблись при оформлении цифровых пропусков — теперь их обещают не штрафовать.


Рамный внедорожник научат плавать за миллион рублей. Герметичный кузов и водомёт прилагаются.


Ждём, когда новые G80 и GV80 начнут соперничать с немецким люксом.


В чём новый чешский кроссовер изменил идеалам бренда?


Самый интересный материал дня — это...

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