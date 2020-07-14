«Убийца» «Газели», дебют новейших Ford Bronco и другие новости дня

Константин Заруцкий, он же AcademeG, известен далеко за пределами русского Ютуба. Скорее всего, вы слышали об уникальном гусеничном Bentley или 600-сильном самосвале ЗиЛ с начинкой от BMW X5 M. Мы задали Константину несколько интересных вопросов и записали интервью.



