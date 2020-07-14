Марка BMW второй раз за лето отзывает автомобили в России

«Убийца» «Газели», дебют новейших Ford Bronco и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Китайский соперник для русского комтранса, сразу два новых Bronco, интервью с Академиком и другие события вторника, 14 июля 2020 года

Американцы провели мировую премьеру внедорожника и кроссовера под возрождённым именем Bronco. Старшая модель получила два типа кузова, раму, полный привод с понижающим рядом и фирменный квадратный дизайн. Кроссовер, к слову, тоже не промах. Заказы уже принимают: бронь стоит 100 долларов.


Китайский бренд JAC сертифицировал в России модель Sunray. Заднеприводный микроавтобус относится к лёгкому коммер­ческому транс­порту и насчитывает от 10 до 16 посадочных мест. Под капотом стоит 150-сильный турбо­дизель, агрегати­рованный с 6-ступенчатой «механикой».


Дилерам российской марки предписано проверить качество сварных швов кронштейна площадки под аккумуляторную батарею в моделях Lada Granta. Дефект может быть выявлен в автомобилях, собранных в июле 2020 года.


По заявлению компании, концепт с впечатляющим внедорожным потенциалом и 456-сильным мотором V8 от Grand Cherokee SRT может превратиться в серийную модель. Внедорожник способен преодолевать броды глубиной до 864 мм и штурмовать отвесные подъёмы.


В городе Черноголовка Московской области — в 70 километрах от Москвы — заработала первая водородная АЗС. Её создали энтузиасты из Института проблем химической физики РАН. Станция предназначена для заправки водородом экспериментальных автомобилей Центра и пока способна обслужить шесть машин за день.


В Сети опубликованы новые шпионские фото флагманского седана поколения W223. На автомобиле почти нет камуфляжной оклейки — замаскированы лишь передняя и задняя часть, но очертания хорошо проступают через пёструю плёнку.


Полицейский указал владелице Elantra на знак, запрещающий парковку машин с ДВС, но получил неожиданный ответ.


Современный китайский автопром богат и разно­образен. И те модели, что добираются до России, выглядят жалкими отголосками парал­лельной реальности, которая наблюда­ется в этой стране. Собрали 6 самых интересных примеров китайских внедорожников, за которые не стыдно. 


Константин Заруцкий, он же AcademeG, известен далеко за пределами русского Ютуба. Скорее всего, вы слышали об уникальном гусеничном Bentley или 600-сильном самосвале ЗиЛ с начинкой от BMW X5 M. Мы задали Константину несколько интересных вопросов и записали интервью. 


Проголосуете за материал дня?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение