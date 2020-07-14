«Убийца» «Газели», дебют новейших Ford Bronco и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Китайский соперник для русского комтранса, сразу два новых Bronco, интервью с Академиком и другие события вторника, 14 июля 2020 года
Американцы провели мировую премьеру внедорожника и кроссовера под возрождённым именем Bronco. Старшая модель получила два типа кузова, раму, полный привод с понижающим рядом и фирменный квадратный дизайн. Кроссовер, к слову, тоже не промах. Заказы уже принимают: бронь стоит 100 долларов.
Китайский бренд JAC сертифицировал в России модель Sunray. Заднеприводный микроавтобус относится к лёгкому коммерческому транспорту и насчитывает от 10 до 16 посадочных мест. Под капотом стоит 150-сильный турбодизель, агрегатированный с 6-ступенчатой «механикой».
Дилерам российской марки предписано проверить качество сварных швов кронштейна площадки под аккумуляторную батарею в моделях Lada Granta. Дефект может быть выявлен в автомобилях, собранных в июле 2020 года.
По заявлению компании, концепт с впечатляющим внедорожным потенциалом и 456-сильным мотором V8 от Grand Cherokee SRT может превратиться в серийную модель. Внедорожник способен преодолевать броды глубиной до 864 мм и штурмовать отвесные подъёмы.
В городе Черноголовка Московской области — в 70 километрах от Москвы — заработала первая водородная АЗС. Её создали энтузиасты из Института проблем химической физики РАН. Станция предназначена для заправки водородом экспериментальных автомобилей Центра и пока способна обслужить шесть машин за день.
В Сети опубликованы новые шпионские фото флагманского седана поколения W223. На автомобиле почти нет камуфляжной оклейки — замаскированы лишь передняя и задняя часть, но очертания хорошо проступают через пёструю плёнку.
Полицейский указал владелице Elantra на знак, запрещающий парковку машин с ДВС, но получил неожиданный ответ.
Современный китайский автопром богат и разнообразен. И те модели, что добираются до России, выглядят жалкими отголосками параллельной реальности, которая наблюдается в этой стране. Собрали 6 самых интересных примеров китайских внедорожников, за которые не стыдно.
Константин Заруцкий, он же AcademeG, известен далеко за пределами русского Ютуба. Скорее всего, вы слышали об уникальном гусеничном Bentley или 600-сильном самосвале ЗиЛ с начинкой от BMW X5 M. Мы задали Константину несколько интересных вопросов и записали интервью.