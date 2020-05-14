Среднемоторный Корветт выставили на гонку с самым быстрым Мустангом

Бельгийский Аурус, медведи-вандалы и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Aurus на бельгийских дорогах, медведи, растерзавшие машины охотников, тюнинговая Лада с родины Гелика и другое: самые важные события четверга, 14 мая 2020 года

Люксовый седан оформлен на частное лицо и, судя по знакам, предназначен для европейских тест-драйвов.


Животные буквально разорвали УАЗ, повредили Toyota Hilux и Mitsubishi Pajero. Осторожно, ненормативная лексика.


Взгляните на крутой тюнинговый внедорожник с родины Mercedes-Benz G-класса. Уже хотите себе такой же?


В Стране Басков задержали необычного преступника, который промышлял угоном легендарных спорткаров: от Lancer Evolution до Mercedes-Benz Cosworth.


Пыльную коллекцию Кадиллаков, Шевроле и Бьюиков оценили в 50 тысяч долларов или в 3,7 миллиона рублей.


На поимку дерзких преступников понадобилось всего полчаса.


Isolation Island Concours или онлайн-смотр масштабных моделек: мировая автоклассика, диванные показы, опытное жюри.


Спорткар 1968 года с нарощенным багажником продают за $15 000 — или больше миллиона рублей. Продавец говорит, что не в курсе, кто так изуродовал машину.


Рассказываем и доказываем, почему автоспорт — одно из крутейших изобретений человечества.



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