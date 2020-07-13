Видео дня: 333 км/ч по автобану на 962-сильном Porsche Cayenne

Внедорожный лимузин круче Роллс-Ройса, хайтековый салон Kia Carnival и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Проект Palladium, который круче Rolls-Royce, машины СССР на страницах иностранной прессы, убойный интерьер корейского вэна и другие события понедельника, 13 июля 2020 года

Итальянское ателье Aznom Automotive и дизайн-центр Camal Studio готовят проект, не имеющий аналогов в мире: шестиметровый суперседан с большим дорожным про­светом и почти 700-сильным мотором.


Вслед за фото­графиями экстерьера новинки корейцы опублико­вали первые снимки салона. Его концепция под названием «Spatial Talents» удивляет! К слову, Carnival будет продаваться в России.


Снижение цены Model Y случилось спустя всего четыре месяца после старта продаж. За солидную «скидку» в три тысячи долларов стоит «благодарить» пандемию коронавируса. А вскоре Model Y станет ещё доступнее.


Редкий спорткар 1988 года уйдёт с молотка в ходе онлайн-торгов eBay. У двухдверки в кузове E24 идеальное состояние, небольшой пробег в 38 000 километров и непривычная цена — всего 50 000 долларов.


Премиальный суббренд Exeed марки Chery пред­ставил флагманскую пятиметровую новинку. С семью посадочными местами и парой 12,3-дюймовых экранов в салоне.


Информация, о которой ранее сообщал Авто.ру, подтвердилась: у кроссоверов выявлен дефект рулевой колонки. Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, которая затронет более пяти тысяч машин.


Рассказываем, чем наши «Лады», «Волги», «Москвичи» и УАЗы удивляли искушённую заграничную прессу и каких оценок были удостоены. Без цензуры!


На первый взгляд, эти автомобили никому не нужны даже по цене металло­лома. Но вы удивитесь, сколько они стоят на самом деле. Собрали 10 примеров дорогущего хлама на колёсах.


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