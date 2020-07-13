Внедорожный лимузин круче Роллс-Ройса, хайтековый салон Kia Carnival и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Проект Palladium, который круче Rolls-Royce, машины СССР на страницах иностранной прессы, убойный интерьер корейского вэна и другие события понедельника, 13 июля 2020 года
Итальянское ателье Aznom Automotive и дизайн-центр Camal Studio готовят проект, не имеющий аналогов в мире: шестиметровый суперседан с большим дорожным просветом и почти 700-сильным мотором.
Вслед за фотографиями экстерьера новинки корейцы опубликовали первые снимки салона. Его концепция под названием «Spatial Talents» удивляет! К слову, Carnival будет продаваться в России.
Снижение цены Model Y случилось спустя всего четыре месяца после старта продаж. За солидную «скидку» в три тысячи долларов стоит «благодарить» пандемию коронавируса. А вскоре Model Y станет ещё доступнее.
Редкий спорткар 1988 года уйдёт с молотка в ходе онлайн-торгов eBay. У двухдверки в кузове E24 идеальное состояние, небольшой пробег в 38 000 километров и непривычная цена — всего 50 000 долларов.
Премиальный суббренд Exeed марки Chery представил флагманскую пятиметровую новинку. С семью посадочными местами и парой 12,3-дюймовых экранов в салоне.
Информация, о которой ранее сообщал Авто.ру, подтвердилась: у кроссоверов выявлен дефект рулевой колонки. Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, которая затронет более пяти тысяч машин.
Рассказываем, чем наши «Лады», «Волги», «Москвичи» и УАЗы удивляли искушённую заграничную прессу и каких оценок были удостоены. Без цензуры!
На первый взгляд, эти автомобили никому не нужны даже по цене металлолома. Но вы удивитесь, сколько они стоят на самом деле. Собрали 10 примеров дорогущего хлама на колёсах.