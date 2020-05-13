Бронированному BMW X5 устроили гонку против пули

Себестоимость Весты ручной сборки, гнилой Aston Martin и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Полтора миллиона рублей на детали для Vesta, реставрация лимузина-рекордсмена, «Газель» на батарейках и другое: самые важные события среды, 13 мая 2020 года.

На 180 базовых узлов седана нужно потратить минимум 1 213 727 рублей. Или почти полтора миллиона без учёта скидок.

30,5-метровую «Американскую мечту» на базе Cadillac Eldorado с бассейном и вертолётной площадкой отправили на реставрацию спустя долгие годы забвения.

В Штутгарте запустили производство электромобилей «Газель Next». Мощность силовой установки составляет 150 лошадиных сил, а запас хода превышает 200 километров. Всего будет пять версий.

На кабриолете DB2 нет живого места, но ценник в 135 000 долларов оправдывает редкость модели: таких построили всего 98 штук. 

Правило будет действовать до 30 сентября 2020 года. Но забыть про процедуру техосмотра, увы, не получится.

Как почувствовать себя гонщиком, не выходя из дома? Попробовать один из семи крутых гаджетов из этой подборки: от гоночного кресла до профессионального симулятора.

Расскажите нам о самой простой своей машине, а заодно — о самой роскошной, в которой довелось ездить. Лучшие истории опубликуем.

Для чего автомобилям уникальные рисунки огней? Для того, чтобы их узнавали! А вы узнаете?

Какой из материалов дня вас зацепил?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение