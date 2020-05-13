Себестоимость Весты ручной сборки, гнилой Aston Martin и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Полтора миллиона рублей на детали для Vesta, реставрация лимузина-рекордсмена, «Газель» на батарейках и другое: самые важные события среды, 13 мая 2020 года.
На 180 базовых узлов седана нужно потратить минимум
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В Штутгарте запустили производство электромобилей «Газель Next». Мощность силовой установки составляет 150 лошадиных сил, а запас хода превышает 200 километров. Всего будет пять версий.
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