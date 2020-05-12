Профессиональный камеракар с краном заставили выполнять работы по дому

Новейший S-Class, опасный сюрприз от Tesla и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Долгожданный флагман Mercedes-Benz, отвалившийся руль у Tesla, госпиталь на месте «Крокус Экспо» и другие: самые важные события вторника, 12 мая 2020 года.

В Сеть утекли снимки флагманского Mercedes-Benz S-класса. Новинка в кузове W223 не сведёт с ума дизайном кузова, но к интерьеру придётся привыкать.

Британский владелец Tesla Model 3 внезапно лишился управления. У электро­кара с пробегом всего 550 километров оторвался руль.

Кроссовер четвёртого поколения приедет к нам летом. С одним мотором в 249 сил и двумя электро­магнитными муфтами в системе полного привода.

Купе-кроссовер калининградской сборки будет доступен в фиксированных комплектациях и окажется на 20 000 — 690 000 рублей дороже, чем базовые варианты из США.

В апреле продажи новых авто­мобилей рухнули сразу на 72,4 процента. Реализовано всего 38 922 машины — на 102 089 меньше, чем год назад.

Знаменитый выставочный центр «Крокус Экспо» за неделю пере­оборудовали в больницу на 1040 мест.

В Сети появились фото новинки китайского бренда Hongqi. Она полностью электрическая, она длиннее, чем BMW X7, и над её внешностью работал знаменитый Джайлс Тейлор. 

Автомобили с четырьмя ведущими колёсами, которые стоят подъёмных денег. На Авто.ру мы нашли больше дюжины интересных предложений. Вот они.

Какие трансмиссии бывают в современных автомобилях и чем они отличаются друг от друга? Новый материал из нашего цикла #читайдома


Какой материал показался вам самым-самым?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение