Новейший S-Class, опасный сюрприз от Tesla и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Долгожданный флагман Mercedes-Benz, отвалившийся руль у Tesla, госпиталь на месте «Крокус Экспо» и другие: самые важные события вторника, 12 мая 2020 года.
В Сеть утекли снимки флагманского Mercedes-Benz
Британский владелец Tesla Model 3 внезапно лишился управления. У электрокара с пробегом всего 550 километров оторвался руль.
Кроссовер четвёртого поколения приедет к нам летом. С одним мотором в 249 сил и двумя электромагнитными муфтами в системе полного привода.
Купе-кроссовер калининградской сборки будет доступен в фиксированных комплектациях и окажется на 20 000 — 690 000 рублей дороже, чем базовые варианты из США.
В апреле продажи новых автомобилей рухнули сразу на 72,4 процента. Реализовано всего 38 922 машины — на 102 089 меньше, чем год назад.
Знаменитый выставочный центр «Крокус Экспо» за неделю переоборудовали в больницу на 1040 мест.
В Сети появились фото новинки китайского бренда Hongqi. Она полностью электрическая, она длиннее, чем BMW X7, и над её внешностью работал знаменитый Джайлс Тейлор.
Автомобили с четырьмя ведущими колёсами, которые стоят подъёмных денег. На Авто.ру мы нашли больше дюжины интересных предложений. Вот они.
Какие трансмиссии бывают в современных автомобилях и чем они отличаются друг от друга? Новый материал из нашего цикла #читайдома