До России добрался новый Land Rover Defender. Пока всего 130 машин

Старый BMW по цене X1, новый Defender в РФ и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Сарай BMW и редкий Mercedes-AMG в роли «капсул времени», старт продаж самого брутального Land Rover и другие важные события четверга, 11 июня 2020 года

Land Rover объявил о выходе на российский рынок внедорожника нового поколения. Первая партия Defender для России состоит всего из 130 авто­мобилей. Цены начинаются с отметки в 4 512 000 рублей.


В американском Иллинойсе на продажу выставлен универсал BMW 525i Touring 2003 года выпуска. Несмотря на возраст, авто­мобиль находится в первозданном состоянии, а пробег едва превышает 14 000 миль.


Audi начала приём заказов на первый полностью электрический кроссовер. Цены на e-tron начинаются с 5 595 000 рублей. Ценники базовых кроссоверов Q7 и Q8 оказались ниже, чем у бесшумной новинки.


Заряженная версия Z06 получит активный аэро­динами­ческий обвес, карбоновые колёса с трековой резиной и серьёзно дора­ботанный выхлоп. А мотор будет иметь много общего с боевой версией для гонок на вынос­ливость.


На продажу выставлено одно из 500 «заряженных» купе Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series. За автомобиль с пробегом всего 1600 миль (2560 км) просят 72 тысячи долларов, или около пяти миллионов рублей.


Стоимость одной акции автомобильной компании преодолела порог в 1000 долларов. Таким образом, общая стоимость ценных бумаг превысила 190 милли­ардов долларов. Больше, чем у Volkswagen, Honda и Daimler вместе взятых.


Один из бестселлеров российского рынка вот-вот обновится. Рассказываем и показываем, каким будет свежий Rio с дизайном в духе старших машин бренда. По традиции, нашим изображениям стоит доверять.


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