Старый BMW по цене X1, новый Defender в РФ и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Сарай BMW и редкий Mercedes-AMG в роли «капсул времени», старт продаж самого брутального Land Rover и другие важные события четверга, 11 июня 2020 года
Land Rover объявил о выходе на российский рынок внедорожника нового поколения. Первая партия Defender для России состоит всего из 130 автомобилей. Цены начинаются с отметки в
В американском Иллинойсе на продажу выставлен универсал BMW 525i Touring 2003 года выпуска. Несмотря на возраст, автомобиль находится в первозданном состоянии, а пробег едва превышает 14 000 миль.
Audi начала приём заказов на первый полностью электрический кроссовер. Цены на
Заряженная версия Z06 получит активный аэродинамический обвес, карбоновые колёса с трековой резиной и серьёзно доработанный выхлоп. А мотор будет иметь много общего с боевой версией для гонок на выносливость.
На продажу выставлено одно из 500 «заряженных» купе Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series. За автомобиль с пробегом всего 1600 миль (2560 км) просят 72 тысячи долларов, или около пяти миллионов рублей.
Стоимость одной акции автомобильной компании преодолела порог в 1000 долларов. Таким образом, общая стоимость ценных бумаг превысила 190 миллиардов долларов. Больше, чем у Volkswagen, Honda и Daimler вместе взятых.
Один из бестселлеров российского рынка вот-вот обновится. Рассказываем и показываем, каким будет свежий Rio с дизайном в духе старших машин бренда. По традиции, нашим изображениям стоит доверять.