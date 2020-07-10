Фото новой Нивы, резкое повышение штрафов и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Первые официальные фотографии новой Нивы, резкое повышение штрафов за проезд на красный и превышение скорости, рейтинги самых ненадёжных и самых популярных автомобилей в мире и другие материалы пятницы, 10 июля 2020 года.
На АвтоВАЗе началось производство внедорожника Niva под брендом Lada. Теперь автомобиль называется не Chevrolet Niva, а Lada Niva, и отличается от предшественника внешне. Смотрите первые официальные фото.
В России предложили резко увеличить некоторые штрафы для водителей. Проезд за красный может подорожать до 5000 рублей, а вот за нечитаемые номера наказание могут отменить. Кроме того, озвучен штраф для велосипедистов.
Какие машины считаются самыми надёжными (и ненадёжными) в разных частях света? Собрали для вас рейтинги качества и надёжности автомобилей за 2019–2020 годы — чтобы сравнить оценки реальных покупателей.
Подразделение Mercedes-AMG обнародовало видеотизер суперкупе GT Black Series, окончательно проливающий свет на внешность новой модификации. Этот автомобиль станет самым мощным в линейке Mercedes-AMG.
Аналитики изучили информацию о продажах легковых автомобилей в 2019 году и составили рейтинг самых популярных моделей в мире. В топ-10 вошли 5 седанов, 4 внедорожника и 1 пикап. И все, за исключением последнего, оказались японскими.
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Сразу двое покупателей пожаловались на самопроизвольное открытие крышки багажника на ходу в суперкарах Chevrolet Corvette. Смотрите, как это происходит.