Мега-стоянка разбитых суперкаров, обновлённый Ларгус и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Парковка с уничтоженными спорткарами в Дубае, «внедорожный» универсал Octavia Scout, свежий Ларгус с новыми фишками и другие важные события среды, 10 июня 2020 года
Семейство Octavia четвёртого поколения пополнилось моделью Scout. Универсал получил увеличенный дорожный просвет, защитный обвес из пластика, стильные накладки и особые колёса диаметром до 19 дюймов. Полный привод доступен за доплату.
YouTube-блогер посетила гигантскую стоянку в Дубае, набитую дорогими, но разбитыми машинами. Среди них — множество Mercedes-AMG, Lamborghini, Bentley, Tesla и Rolls-Royce. В салонах некоторых моделей можно найти деньги.
1,4-метровый Peel P50 — автомобиль-лилипут, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Но ценность конкретно этому автомобильчику добавляет цветастая раскраска работы знаменитого художника.
Госавтоинспекция разработала проект нового метода поимки нетрезвых водителей. Нарушителей планируют вычислять прямо в потоке транспорта при помощи нового бесконтактного устройства, не похожего на привычный алкотестер.
АвтоВАЗ сертифицировал рестайлинговую версию универсала. В список оснащения попали боковые подушки безопасности, а также мультимедийная система с тачскрином и навигацией. Производство свежего Largus должно запуститься в конце года.
В США угонщики попытались выкрасть из дилерского центра мощный Dodge Challenger в юбилейной спецверсии. Но купе оказалось чересчур широким и не пролезло в двери. Преступники бросили разбитый масл-кар и скрылись, не став угонять другие машины.
Как со вкусом отомстить нарушителю покоя и общественного порядка? Собрали несколько способов, прогремевших на весь мир: от хулиганства с монтажной пеной до наказания подъёмным краном. Читайте!