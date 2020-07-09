Ограничение скорости 150 км/ч, новый кроссовер Toyota и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Что думает ГИБДД про идею увеличить скоростной лимит до 150 км/ч, фото нового кроссовера Toyota Corolla Cross, механическая коробка Hyundai без педали сцепления, цена Toyota Supra как в «Форсаже» и другие материалы четверга, 9 июля 2020 года.
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко предложил повысить лимит скорости на платных трассах до
Компания Toyota представила новый кроссовер для рынков Азии и Южной Америки — Corolla Cross. По габаритам он чуть компактнее RAV4 и использует многие агрегаты от модели Corolla.
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Hyundai анонсировала шестиступенчатую механическую коробку передач, особенность которой заключается в отсутствии педали сцепления. Первоначально её предложат на кроссоверах Venue на некоторых рынках.